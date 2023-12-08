五月天巴黎直播騷6萬人撐　阿信跪地嘶吼走音證真唱

台灣天團五月天陷假唱風波，仍被內地執法部門調查中，為以證視聽，五月天將香港時間12月8日凌晨嘅巴黎演唱會改為開直播，狂吸6萬多粉絲上網爭住睇，魅力未受風波影響。主唱阿信為力證自己實打實真唱，佢喺演出過程中多次嘶吼飆唱到激動跪地，唱足3小時，結束前仲感性告白，搞哭上萬粉絲。

阿信唱到一半發現搖滾區有歌迷高舉「五個渣男，還我女朋友」，佢搞笑話：「上面遮起來（指5個渣男），這幾天網路上已經罵很慘了。」拎假唱風波自嘲。阿信encore時，一連唱《玫瑰少年》、《溫柔》、《倔強》、《憨人》等歌，又感性表示：「喜歡一個歌手很看緣分，有時候在幾年前不喜歡的歌手，就變成了最愛，五月天總告訴自己要做到最好，一次比一次好。」最後語帶哽咽話：「在全世界都沒有人站在我身邊的時候，你們站在我身邊，當沒有人站在你們身邊的時後，請你們記得五月天站在你身邊」成功搞喊上萬粉絲，最後以《笑忘歌》一曲畫下完美句點。

阿信又晒出演唱會現場照，留言：「歲月有你同路，陪我唱到日出，謝謝所有城市的支持，謝謝演唱會團隊，謝謝每個你，好好好想見到你No.77達陣。」心情絲毫不受假唱風波影響。對此，粉絲撐爆佢哋「這次雖然在螢幕前面，但一樣感動流淚」、「生在有五月天的世界裏真的好幸福」。不過同時因阿信今次開騷走音、甩嘴明顯，有網友就斥佢係反向證明之前嘅完美演唱有假唱之嫌，連佢早前自證發文中提到嘅E6 Key都唱唔到上去。