來到冬日，得閒無所事事，手拎一杯冒熱氣的茶湯，暖胃又悠閒。就算在繁忙時候，來一杯茶也可紓緩解壓。除了優質茶湯，還有用茶製作的餐點和甜點，同樣吸引，無論冷熱享用，均滲出清幽茶香。

純茶專門店

坊間有很多茶飲品，大部分都以茶湯加不同的配料調製。尖沙咀純茶專閒店「存在與茶」，標榜沖泡杯裝純茶，店子內有滇紅大金針、正岩水仙、正山小種、生普洱、重焙火正岩肉桂、正岩肉桂、滇綠和古樹白茶選擇。過程以傳統小壼紫陶沖泡茶湯達致完美味道，熱茶以外，客人亦可選擇凍茶，和一般茶店加冰略有不同，熊仔冰會以茶湯製作，保證茶味依然。除此之外，店子亦提供用中國茶葉、新西蘭新鮮牛奶和糖製作的純茶意式雪糕，糖度較平常的Gelato更低，入口天然甘甜又有茶香。

節日茗茶

在特別的節日，天天吃喝玩樂，偶然都要一杯茶湯來消滯。Tea WG在這個節日推出聖誕樂頌茗茶，白茶配橙皮、肉桂、小荳蔻、蘋果和粉紅胡椒等香料，散發獨特香氣，限量聖誕節慶茶以多種聖誕香料和柑橘調配，不含茶鹼。聖誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶則有紅茶和香料、朱古力的氣息。聖誕定馬卡龍選用加入聖誕之光茶的開心果甘納許作餡料，表面再加開心果脆粒，用來配茶最好不過。另外，在12月24、25及31日，品牌於九龍塘分店推出聖誕佳節饗宴，頭盤和主菜都加茶入饌，別具風味，12月10日前預訂並繳付按金，會有早鳥優惠。

秋天鐵觀音

坊間有指「春水秋香」，意謂春茶質感好，秋茶更香。福茗堂近日推出鐵觀音秋茶，因應較大溫差影響，令茶葉香氣更突出，入口順滑濃厚。同時，鐵觀音於秋天第二次採摘，經過整個夏季生長，茶葉富營養，成熟度適中，能表現獨特觀音韻。臨近聖誕節，品牌於12月1日至2024年1月1日推出網店限定，指定龍井和鐵觀音系列有85折，聖誕禮盒則買2盒有9折、3盒有85折、4盒有8折。