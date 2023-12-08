靈敢侶情：為何現在很多人都不快樂？

最近，我經常問來上廚藝課的學生：「知道很餓、餓到嘔的感覺嗎？」大家都搖頭。然後，我大概明白了，不快樂，或許源於知道太多、但個人的經歷卻沒有太大變化。

現在，我們很容易就知道有錢人怎樣生活、外面世界的景色，但當我們回頭看自己：怎麼我只能重複起床、上班、吃飯、睡覺？怎麼我身處的環境，並不如別人般多姿多采？

一次又一次的自問，我們漸漸會出現缺失感；一次又一次的缺失感，便成為了一個指標——我得不到快樂。累積了多次的「得不到快樂」，我們便認為自己真的不快樂。

但是，快樂並沒有指標。就如我，只要一天能工作16小時，寫多幾個給過敏兒童用的食譜，就已經很快樂。相反，要我一天睡16小時又百無聊賴，我分分鐘會哭起來，這已經跟身邊「唔想做」的朋友不一樣。

在這個講求自主的世代，怎麼我們反而把快樂的指標，建基在別人的生活裏？

快樂，其實沒有方程式；追求快樂，應先從內在尋找。做你喜歡的工作、吃你想吃的東西，學習喜歡自己、愛錫自己、欣賞自己，快樂從來離你不遠。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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