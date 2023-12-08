ERA概念車　新「氫」世代

未計早已量產氫燃料電池車MIRAI的日系大廠Toyota，一些傳統車廠如BMW、Jaguar Land Rover、Hyundai等都追趕着這個新「氫」世代。最近廣汽（GAC）藉着發表全新ERA四驅跨界概念SUV，預示將會迎這股「氫」風而上。

氫能四驅跨界SUV

氫氣易燃且非常輕，不僅入氫時間和入油一樣快，燃燒時的作動反應比汽油更有效率，能量密度更是鋰離子電池200多倍，加上氫氣遇氧燃燒後只排出水蒸氣，而且已有方法利用太陽能從水分解出氫和氧，由提取到燃燒過程潔淨環保，被視為新一代潔淨能源。ERA正是為這股未「氫」之風而誕生的氫能四驅跨界概念SUV，建基於全新多能源平台架構，搭載氫燃料電池和雙後軸200kW分布式繞組電馬達，可輸出約540hp最大馬力，並擁有800km續航力。車長達5,413mm，並擁有244mm最小離地距，確保高路面通過性及多功能機動性。

未來科技設計美學

新車擁有獨特Boat Tail式車尾，呈現將極簡時尚與創新科技完美融合的未來設計美學。在横跨整個車頭的發光廠徽與日間行車燈及頭燈組中無縫融入感應器和攝影鏡頭。「側鏡」更加入全方位攝錄功能的鏡頭設計，而對開式車門配備了指紋鎖感應。幾何圖案設計面罩精緻之餘，亦有助增強散熱效果。頭尾泵把及側裙位置的空氣動力學套件，採用來自海洋再生塑膠和海藻生物基材料製成，可見廠方對可持續發展的重視。值得留意是尾箱門採用了獨特的上下打開設計，開啟時整個尾泵把自動往下移，形成一個不受Boat Tail式車尾及高離地距設定影響的開放式觀景空間。

豪華寬敞變形車廂

配備4座位及玻璃車頂的豪華車廂，採用以人為本的設計概念，同時受惠於3,132mm長軸距，提供寬敞的出行空間。一對前座椅在旅途中可旋轉至與後排梳化式座椅對坐，需要時還可升起隱藏在地台底的機關，用作腳托或額外電摺椅；同時原設於兩前座之間的中央控制台亦會隨之後移變成茶几，令車廂空間搖身一變成滿足最​​多6人的流動客廳。車廂鋪陳同樣兼顧到可持續發展的大趨勢，以全座車椅為例，便起用以生物基菌絲體（Mycelium）製成的人造皮革包覆，不僅質料柔軟，且具生物可降解特性，實現由燃料到物料都朝着可持續未來發展。