「Barbie」「奧本海默」雜誌對談！瑪歌羅比自爆早已預期影片大收

今年兩大話題電影《Barbie芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）熱爆全球，而最近美國權威電影雜誌《綜藝》（Variety）就邀請片中兩位巨星瑪歌羅比（Margot Robbie）與施安利梅菲（Cillian Murphy）首度對談，身兼女主角及監製的瑪歌就得戚地表示一早已知影片將會大收。

訪問一開始施安利因《Barbie》票房成功而恭喜她，並問她怎樣知道影片會聯繫到普羅大眾，她信心爆棚地回答：「上映前已肯定影片有90％機會大收，而其餘10％我就諗：『呢套或可能有機會會出錯。』而呢一切都要全歸於Greta Gerwig（導演）嘅功勞。如果唔係Greta，好可能（《Barbie》）會係一場絕對嘅大災難！」而她更指自己一直堅持影片必定要由Greta執導。

另方面，美國電影學院公布今年10最佳電影，《Barbie》、《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）、《大師級愛情》（Maestro）、《奧本海默》、《從前的我們》（Past Lives）等有入圍，頒獎禮將於下年1月12日舉行。