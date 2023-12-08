朱智賢獲七仙羽批行財運　最遲後年結婚否則單身一世

玄學家七仙羽（七師傅）和藝人朱智賢（Ashley）今日（8日） 為HOY TV節目《開運秘笈2024》進行錄影，二人是首次合作，七師傅更大讚姓「朱」的皆是美女。七師傅表示Ashley正在行財運：「因為佢命入面有金匱星，所以佢成世財運都好好。」建議她可以偶爾購買六合彩獎券。不過師傅亦指出Ashley命裏缺金，所以在日常生活需要補足金的元素：「我建議佢改名姓金，平時多戴金器，着金色嘅衫，同埋唱歌都會有幫助。」

感情方面七師傅指Ashley有非常多桃花運，稱她一世都有很多狂蜂浪蝶。Ashley亦在旁點頭表示自己不時在街上都會被陌生人搭訕：「有一次我坐緊巴士，無啦啦有個人揼張紙過嚟，然後佢就落咗車，我打開張紙一睇，原來係電話號碼。」

同時，七師傅亦開始催婚，謂Ashley最遲2025年就要結婚，最好就明年成婚，否則會單身一世，甚至改變性取向：「其實佢男朋友（謝東閔）係有意思，而且事業心好強，搞完事業就搞家庭，而佢（Ashley）亦心中有數，知道男友係一個好男人，有少少悶，但係一個好男人，畀我就一定揀姓謝，謝朱聯姻。」Ashley在旁笑言會回去傳達這個訊息給男朋友。問到七師傅Ashley婚後會否有小朋友？七師傅回答「有」，並建議可以先生育一個，而在旁的Ashley則立即提出：「唔可以一次過生兩個？（你鍾意雙胞胎？）我成日覺得反正都要佗咁耐，不如一次過生兩個。」