特色Afternoon Tea　有滋有味

佳節將至,不少酒店除了推出節日主題下午茶外,還有不少特色下午茶,想個個周末都有驚喜與新鮮滋味就不要錯過今日好介紹。

自助之選 芝味滿Fun

酒店下午茶或許令巴絲打聯想到三層架,查實還有款式琳琅滿目的下午茶自助餐之選,好似位於佐敦的普慶餐廳就由12月9日起、逢周六、日及公眾假期推出全新的「芝你濃惹」周末下午茶自助餐,除有冬日必食的無限量供應暖心芝士火鍋外,還有多款惹味芝士菜式及甜品。亮點之一必定是用上車打芝士、拉可雷特芝士及埃文達芝士混成的芝士火鍋,還有逾10款火鍋配料供選擇,包括莎樂美腸、火腿、法蘭克福香腸、車厘茄、醃小黃瓜和麵包粒等,沾芝士吃別有風味。芝士主題當然少不了芝士專區,有輪流供應的布里芝士、丹麥藍芝士、埃文達芝士、車打芝士、高達芝士、巴馬臣芝士和金文畢芝士。此外,還有多款令人食指大動的美食好似牛肩胛扒及脆皮意式豬腩卷、費城牛肉意大利薄餅、藍帶芝士雞卷、法式鹹批等,而配合主題特設的芝士甜點亦非常豐富,有芝士梳乎厘、巨型意大利芝士蛋糕、綠茶芝士蛋糕、朱古力雲石芝士蛋糕、OREO芝士蛋糕、日式芝士蛋糕、忌廉芝士雜莓芭菲及雜莓熱香餅等。下午茶更無限供應兩款特飲,分別是四花茶及蘋果薄荷梳打,前者富鮮明茶香,與芝士搭配清新不膩;後者則是無酒精特調,有新鮮薄荷及果香,清爽的梳打有助平衡芝士的膩口感。

人氣卡通 遠離煩囂

趁假日遠離市區細味獨特下午茶,位於西貢的Café@WM於即日起至2024年1月1日就帶來全港首個期間限定的BT21 HOPE IN LOVE下午茶(兩位用)。由韓國天團BTS與LINE FRIENDS合作創作的卡通角色變身成宇宙明星BT21,人氣強勁,是次主題下午茶以微電影《HOPE IN LOVE》中MANG故鄉、DOTOHEE村莊內的守護樹及BT21之間的友情所啟發,將神秘又帶有輕柔浪漫感的紫色元素融入美點中,以藍莓、黑糯米、紫薯、黑加侖子和葡萄乾入饌,設計出3款鹹點和5款甜點,包括英式脆蝦配藍莓芝士醬、燒胡椒三文魚配紫椰菜沙律、紫糯米牛肉卷、紫薯吉士撻、黑加侖子奶凍等。大家亦可額外升級至紫色調的熱利賓納或凍蝶豆花檸檬梳打兩款特飲,還可以獲得期間限定的「BT21 HOPE IN LOVE杯墊」一個(數量有限、先到先得)。

應節糕點 氣酒添氣氛

位於港島南區酒店內的Southside Bistro就以佳節為主題,於即日至2024年1月31日期間推出全新「艾美節慶下午茶」(兩位用),有多款精緻甜點,包括紅絲絨蛋糕、自家製聖誕蛋糕、聖誕意大利馬斯卡邦芝士木頭蛋糕及紅桑子芝士蛋糕等,鹹甜則有胡桃南瓜焦糖洋葱撻配菲達芝士、焗松露芝士配杏仁碎餅及薑餅、自家煙熏三文魚碑忌廉芝士及青瓜等。還可以額外加配升級兩杯氣酒酒,以細膩泡沫提升節日氣氛!