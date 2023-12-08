車婉婉回應學員爆Seed風波　直認：可能我畀佢嘅愛唔夠

近年憑主持《中年好聲音》人氣急升嘅佢，亦乘勝追擊宣布於明年1月開騷外，有份參演《新聞女王》嘅佢，日前亦喺慶功宴上自爆同佘詩曼有對手戲之餘，對方竟然仲係佢「徒弟」呀！

不過提到最近有學員喺社交網爆Seed鬧某女歌手扮嘢，並暗指此人正係車婉婉一事，車婉婉則透露自己睇到一頭霧水，表示該名學員好似話嗰晚《中年好聲音》嘅謝師宴寸到對方好似有啲唔開心，車婉婉並表示當晚去《中年好聲音》謝師宴就好似去咗家庭聚會，所以唔認為自己係去工作，講嘢可以輕鬆啲之餘，車婉婉亦強調當晚自己滴酒不沾。

而車婉婉亦憶述返當晚呢位學員嚟同佢「相認」嘅過程，對方表示同佢係師承同一位歌唱老師門下，可惜該位老師有太多學員，車婉婉更委屈道：「嗰度好多學生我真係唔認得，真係冇印象，已經都30年前！」並表示當下雖然自己真係唔記得，不過仍表示：「唔緊要，我哋繼續傾偈啦！」之後車婉婉亦無奈認為可能自己畀呢位學員嘅愛同埋關注唔夠多，令對方有咁嘅誤會，更承諾會檢討自己到底當晚做得啱唔啱。

另外，車婉婉更強調好難得有一位識唱英文歌嘅學員上台表演，私底下自己亦希望對方可以喺舞台度留耐啲，無奈對方最後揀錯歌被Foul。