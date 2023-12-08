湯怡首度母女檔上陣　2歲麥QQ淡定晒V萌爆

藝人湯怡首次帶2歲半大的女兒麥QQ母女檔出活動，麥QQ面對鏡頭淡定，又識笑又晒V，十分可愛，湯怡指女兒較慢熱，初時擔心會扭計，刻意提早到場視察環境當熱身，發覺女兒都可以試吓做小模特兒，問到老公麥秋成有否教囡囡跳舞？她說：「囡囡聽音樂就會跳，好鍾意聽音樂，好有節拍感。」她打算將女兒今日的酬勞撥入女兒的教育基金中，用來交學費用。現場見湯怡手指包紥了紗布，原來早前切雞肉時不慎切傷手指，因老公學磿刀，估不到刀鋒鋒利，因傷口深，致流血不止，到診所縫了兩針。

劉俊謙看到麥QQ便𢭃她玩，十分喜歡小朋友，但對生BB抱順其自然。提到他主演的台灣網劇《此時此刻》掀起熱話，他被封為「影帝級男神」，笑言反應很好，超出預期，拍攝時抱平常心，與導演有好好溝通，拍攝過程好開心，無想過有如此大回響，對被封為男神，笑稱不敢當，未來都會香港台灣兩邊走，覺得演員不應局限在一個地方，女友蔡思韵有工作也會周圍去，並指女友是他第一個國語老師，他說：「佢嘅國語完全無口音，我講國語始終仲有港腔，希望努力解決。」提到他出席《第60屆金馬獎》時跟撞樣的范少勳拖手出場，他說與范是好朋友，拖手無問題，笑指在頒獎禮當晚都有人認錯對方是他。他又大讚出爐金馬影后，年僅12歲的林品彤有出神的演技，指她真人其實好文靜，形容她是天才演員，是上天派來人間演戲。

Tyson Yoshi籌備求婚大作戰

歌手Tyson Yoshi亦有現身活動，他透露近日先後購下兩部跑車，豪花逾200萬元，其中一部是古董車跑車，於1994年出產，跟他同年出世，但就被女友彈坐得不舒服，自言買車講緣分，可遇不可求，又自爆近日又看中另一架過百萬的古董車，視買車為工作的動力，但因該車是棍波車，故首要考棍波牌先。

他透露原本住在屋企人的物業，近日要遷出，要搬屋又要工作，相當忙碌，連聖誕禮物也忘記買給女友。問到何時迎娶女友？他坦白認正在籌備求婚大作戰：「打算明年求婚，Plan緊。（幾時結婚？）我以為求完就要結，點知請教過結咗婚嘅朋友原來唔係咁，婚禮要搞成年，希望2025年結婚，會在外地舉行婚禮。」