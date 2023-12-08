本日日本：雪糕望真啲　竟然可以扮靚

日本的Häagen-Dazs雪糕經常推出五花八門的限定口味，就算明知食完又要減肥，還是令人忍不住口。最近品牌又有新搞作，今次竟然進軍美妝界！於12月20日發行的品牌專書《Häagen-Dazs Cosme Set Book》，焦點係隨書附送了限定獨家雪糕彩妝組合及雪糕唇彩。今次請來日本知名化妝師George擔任監修，設計出這兩款實用又可愛的化妝品，當中雪糕彩妝組合是以Häagen-Dazs迷你雪糕杯為靈感，將8款人氣口味變成了萬用的彩妝顏色，例如帶有細緻珍珠光澤的雲呢拿適合做光影，士多啤梨則能為肌膚帶來紅潤感，COOKIES & CREAM適合用來遮瑕、修飾膚色不均等等，值得一提係外盒採用了品牌的經典色，以典雅酒紅色配搭鑲金設計，感覺奢華。而雪糕唇彩的顏色靈感來自「雲呢拿朱古力堅果」口味雪糕棒，是具有透明感的啡紅色，並有優雅的金色珠光，帶來剔透感，讓咀唇有豐盈飽滿的效果。專書方面，收錄了Häagen-Dazs於日本上市以來的歷史、以往品介紹以及背後故事等內容，無論對化妝品或專書有興趣都不要錯過。《Häagen-Dazs Cosme Set Book》售3,289日圓（約HK$174）。