鮮娛糧｜「性感女神」港姐北上搵食　凍齡外表直播帶貨

香港藝人轉移北上搵食現在已經十分常見，曾經參選1993年一屆港姐的麥家琪最近就瘋狂在《抖音》進行直播帶貨，同場還有張兆輝，以及與她同屆港姐出身的郭可盈。直播期間麥家琪活潑好動，與主持有說有笑，之後更與郭可盈齊齊大騷歌喉。

其實麥家琪近年鮮有於幕前出現，對上一次拍攝劇集已經是2008年。據講她返回內地生活，平時活躍於社交網，不時受邀直播帶貨。原來屈指一算，當年的性感女神已經48歲，上鏡樣子與當年全盛時期分別不大。別以為她單靠化妝，因為她在社交網亦有不少素顏上陣的自拍影片，樣子完全沒有走樣，非常好精神，不知道她還會不會回港拍戲拍劇呢？

麥家琪是一代女神就人所人知，不過有時做人應該擴闊視野，有不少後起之秀亦不容忽視。好像無綫小花鄧美欣（Venus），最近就出現於劇集《新聞女王》。劇內她是馬國明的下屬，經常日伴隨左右。但網民就發現Venus經常穿着短裙大騷長腿，令到大家都看到流鼻血。劇集內她騷長腿，現實生活她一樣喜歡在社交網派福利。一件頭泳衣 ，一般而已，連三點式亦有，如果她以這個衣着上鏡，大家應該很感興趣吧！