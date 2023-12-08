佘詩曼多場層次式演技獲讚　陳若思被車撞死展現「層遞式喊功」

視后佘詩曼於無綫台慶劇《新聞女王》多場層次式演技獲讚賞，近日於一場直播陳若思被車撞死戲份時再次展現「層遞式喊功」，加上複雜內心戲，透過微表情變化清楚表達各樣情緒轉換，結果獲封「微表情女王」，網民留言：「佘詩曼哭真的感動」、「阿佘老師，演技絕了」、「看着Man姐也跟著她落淚」，亦有網民指場口配以炎明熹主唱的片尾曲感染力倍增，大讚她是神助攻。

而即將播出陳若思以幻覺形式在停屍間指摘演家姐的何依婷一幕亦演得肉緊，原本雙眼緊閉、面無血色的她，先是一面鄙視反問依婷：「家咩姐啫，你有認過我哋咩？由細到大你都睇我哋唔起」，之後再咄咄進逼謂：「就算你呃到全世界，你都呃唔到我，呃唔到你自己，你估你真係主播？！」

陳若思受訪時透露，今次是繼《痞子殿下》後第二次扮屍體，笑言難忘有利是收，談到突然彈起鬧爆依婷一幕，她表示背後笑料百出：「因為要對住Cam Man拍大頭，我一擘大眼cam man就話嚇死佢，我覺得好搞笑，估唔到原來呢幕播出後亦嚇到唔少網民，我覺得好開心亦好對唔住大家。」至於該場追逐戲，陳若思直言難度極高，拍完更有少少發燒：「簷篷逃跑嗰場戲，我喊住咁跑咗好多次，其實本來劇本寫我打電話嗰個位冇話要喊，但第一次睇劇本時已經好心痛，背對白時我已經盡量唔去諗畫面，但到正式拍嗰日，我一講呢啲對白、一諗起我（劇入面）媽咪可能以後要一個人生活，我就喊咗。因為要連戲，我就變相要一直喊住逃跑，都喊咗唔短時間；拍完第二日有少少發燒，我諗係因為成個人精神十分崩潰。」