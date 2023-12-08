女神韓韶禧強勢抵港　沈月谷到盡迎戰

韓國女星韓韶禧、香港模特兒沈月、周汶錡、張新悅等人今晚（8日）出席品牌活動開幕禮，活動還未開始，現場已有大批粉絲到場等候偶像的出現。韓韶禧表示今次是第一次來到香港，見到這個壯麗的維多利亞港已被深深吸引，愛上這個地方，還用英文說出「我愛你」，引起全場粉絲尖叫。

沈月之前已多次出席活動，但都不曾接受訪問，今次受訪她解釋道是因為自己的性格比較內向：「其實我依家企喺度都需要好多勇氣，唔係我唔想，係我比較害羞（咁你依家已經準備好？）都唔係，其實依家都好緊張（媽咪有冇教你？）我哋冇傾呢啲。」直言很怕面對一大班人，被問最怕要回答甚麼問題？沈月說：「都冇乜問題怕答（拍拖？）依家冇，你問我咪答囉。」她又指自己近兩年雖然經常出席活動，但其實並沒有正式出道，並且會將工作所賺得的錢買禮物送給家人。問到她會否打算正式入行？沈月說：「都冇呢個打算，都係做時裝多，打算出下品牌活動咁，都鍾意同啲品牌飛去唔同嘅地方睇吓（拍戲唱歌？）暫時冇，唱歌我鍾意自己喺屋企唱，我怕醜，可能唔係好適合做歌手。」提及韓韶禧，沈月指今次是第一次見她，平時亦未有時間觀看她的作品，至於母親邱淑貞的作品，沈月表示最有印象的是《偷偷愛你》，又話觀看媽媽的作品都很難投入：「因為我知演嗰個人係我阿媽，令我好難代入，永遠都只係會留意演嘅人係我阿媽。」另外聖誕節，沈月稱並無特別計劃，打算留港與父母親度過。

同場，周汶錡稱將會與家人到泰國旅行，但聖誕節會留在香港與家人過節。問到為甚麼選擇到泰國？周汶錡說：「因為我個仔好鍾意游水，返咗學之後都冇機會游水，所以搵個地方可以曬太陽游水咁。佢哋都好鍾意滑雪，所以諗住新年去歐洲帶佢哋去滑雪。」又指現在當了媽媽，很多事情都需要預先規劃，不能像以前一樣即興去旅行，還需要兼顧孩子們的上學時間：「明年嘅行程已經安排晒，因為好多嘢機票都要預訂，我以前唔明白點解媽媽要安排好一年嘅工作，依家我終於明白，如果你唔提前安排好，好多嘢你都book唔到。」提及韓韶禧，周汶錡指都有留意她，但做了媽媽後比較忙碌，要照顧小朋友，沒有時間看劇集。