魏浚笙自爆明年又拍新劇　林愷鈴激讚媽咪演技精湛

香港男神魏浚笙（Jeffrey）、泰國男神Win及女星林愷鈴（Ashley）今日（8日）現身品牌活動，提到Ashley近月頻頻亮相不同活動，她稱大感開心：「我鍾意好充實同好忙碌嘅生活，覺得咁嘅精神狀態幾好，明天終於迎來我今個月嘅第一個休息日，但我都約咗監製錄歌，因為要趕下年出歌，依家已錄咗3、4首。」Ashley坦言雖然忙碌，但也有捧母親龔慈恩主演的劇集《新聞女王》場：「每次見佢演繹唔同角色都令我有種唔係好似自己媽咪嘅感覺，佢為今個角色做咗好多準備，聽到網上評價好好，好戥佢開心，依家出街，啲人都叫佢做方太。（媽咪個角色好霸氣，佢平時係咪咁？）睇情況，我細個嘅時候佢會，依家變成Chill啲嘅媽咪，佢會自己去旅行，但我細個嘅時候佢都算係嚴母。」

另外，講到聖誕，Ashley透露不會去旅行，會專注做歌：「因為好多嘢都係自己落手落腳做，真係一個好大嘅學問，要向香港獨立歌手好好學習。（會唔會同男友慶祝聖誕？）咁要搵到個男友先。（楊天宇呢？）佢係朋友，多謝大家咁關心我嘅感情生活，我會加油努力。（聖誕會唔會同佢一齊過？）我哋有個朋友群組，不過大家都好忙，可能未必約到。」

而以一頭淡綠色新髮色示人的Jeffrey，他表示：「最近經常出活動，好開心，所以就用唔同髮色見大家，呢個顏色好特別，洗多兩次就變金色，所以要好好珍惜依家嘅顏色。（點解最近經常染髮？）因為之前將頭髮漂咗，所以唔好嘥，試吓唔同顏色，睇吓咩色最啱自己，所以短時間內都唔會轉番黑色。」他稱聖誕會跟ViuTV節目《膠戰》的拍檔一齊慶祝，至於工作方面有不同唱歌商演，預計明年一月就要開拍新戲，所以趁入劇組前多接工作搵錢。

另外，Win表示來港感覺興奮，又指數月前曾來港拍攝電影，是他畢生難忘的經驗，他續稱由於經常來港，所以已視香港為第二個家，最希望可以品嘗到麵、打邊爐等港式美食，問到聖誕節的安排？他說：「如果有時間，想跟家人及朋友過。」至於工作，他透露明年有個重要計劃，2月會舉行粉絲見面會，問到他的好拍檔泰星Bright將於12月生日，準備了甚麼禮物送對方？他說要好好想一想，笑言可以送品牌的產品給對方。