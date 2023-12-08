井柏然宋威龍「兄弟CP」互寸　句句有骨勁搞笑

內地男星井柏然與小生宋威龍於無綫外購劇《神探同盟》演亦師亦友，並結盟齊齊查案，該劇早前於內地播出時亦廣獲好評，成功開創收視話題，社交網話題閱讀量接近41億，劇集其後也曾在泰國、日本播出，亦同樣反應不俗。

劇中兩位男神雖然年齡相差十載，但也成功產生化學作用，二人一個扮演當朝侍郎，一個則是街上毫不起眼的趕考士子，他們不論是前期的針鋒相對，到後期的亦師亦友皆毫無違和感，表現合拍，內地網民紛紛讚好：「這劇比時下古裝甜寵劇偶像劇，水準好太多」、「畫面唯美，演員的演技和顏值都在線」、「兩位古裝扮相太驚艷」。

二人於劇中連場對手戲之餘，私底下亦經常互窒，他們的搞笑互動被網友取笑是「大齡兒童」，於一條官方花絮片中，身為大哥哥的井柏然讚劇組在設計服裝上相當到位，又笑指宋威龍的服裝不用特別精緻，全因年紀較輕的宋威龍「靠臉就夠」，更謙稱自己這個年紀才需要靠服裝襯托。身旁的宋威龍傻眼直呼：「你平時可不是這樣說的，真的是太虛偽了，真的是前輩，學到了!」井柏然亦急急回應：「這段別播了，容易丟粉（粉絲），我平時老欺負他。」宋威龍聞言即醒目拋下一句：「靠年青吧！」這對「兄弟CP」互寸期間雖然句句有骨，場面搞笑。