孖沈殷怡東瀛遊　徐㴓喬巧遇「偶像」變迷妹

女星沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）為ViuTV旅遊節目《貓之旅神》任主持，走訪日本及土耳其追蹤「貓之足迹」，首集前往大阪迷你動物園咖啡店，二人於店內與多隻可愛小貓互動，Shirley更被該處的優美環境吸引：「其實我唔會想走，想問（店員）請唔請人？」Asha則慨嘆：「尤其係喺城市度住，一去完動物Café就會有種世界好完美感覺。」而店內除了貓以外，還飼養了很多不同種類的小動物，如有水豚、狗、羊、蜥蜴等，熱愛水豚的Shirley更有幸餵食水豚：「我頭先個感覺就好似同偶像握手咁啊！我勁似追星族，平時成日會係social media碌佢（指水豚）啲動態，成日睇佢浸溫泉同食草！」

二人更分享想在旅程中實現的願望清單，Shirley想同貓咪著情侶裝拍節目，首次遊日的Asha就想在當地紋一個貓的紋身：「因為我人生中最愛唔係一個人，係一隻貓！」Shirley見狀即帶領Asha遊覽大阪著名景點，令Asha非常開心：「我覺得Shirley係一個幾盡責嘅導遊，因為佢喺短短幾個鐘嘅時間，帶咗我行大家香港人會去幾次嘅地方，而我係第一次！」