天氣乾爽清涼既係郊遊嘅好時光，亦係四仔野戰作品湧現嘅日子。究竟睇呢類野戰片係純粹官能刺激，定體會天地間赤裸裸嘅樂趣呢？睇過今日介紹嘅作品之後，大家自然會有答案！

四人交鋒

四下無人就可以亂嚟？當然唔可以啦！不過發生喺Taboo Dream Studios製作嘅《PAWG Perfection》中，就可以瘋狂曳曳喇！由四位巨乳脫星參演，故事好簡單，講佢哋約咗幾個壯男去郊遊，繼而打番場野戰。除咗一對一交鋒，仲有四人群戰場面，令四仔迷喜出望外。不過脫星Kate Dee喺拍攝完後就投訴，話畀蚊叮咗十幾處，真係為演出而犧牲呀！

擦槍走火

郊遊都可以擦槍走火？睇過Reality Kings炮製嘅《MILF Hunter #42》，就會知道箇中原因。本來以為係純粹啪啪啪嘅作品，卻估唔到今次片廠竟然加入郊遊劇情，講述一班爆乳女郎喺郊遊期間，同男士摸吓手仔又扶吓腰後，觸發出佢哋嘅癡女本性，趁住周圍冇人，主動對男士飛擒大咬，佢哋用盡爆乳天賦迎戰猛男胯下嘅巨兵，鍾意睇火辣交鋒嘅四仔迷，必定會睇得好興奮。

春心大動

覺得一般野戰題材嘅四仔演出太過激，想睇啲有愛情元素嘅作品？呢部由21 Sextury Video出品嘅《Sexy Pleasures》，相信可以滿足到你。片廠喺劇情上花咗唔少心思，加上唯美嘅拍攝手法，愛情味道濃得令人心動。由Chelsy Sun、Aisha Angel、Anna Rose等脫星演出，佢哋約咗暗戀對象一齊去郊遊，喺型男加美景下，懷春嘅心更係蠢蠢欲動，將暗戀一下子昇華到超友誼關係。

碟評

野戰主題嘅四仔，賣點除咗要玩得狂野外，更重要係脫星演得投入，否則會令觀賞性大打折扣，而今次介紹嘅兩套作品不但製作高質，更係胸奴迷必睇作。