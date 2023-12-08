柳應廷新歌MV化身天使　成MIRROR首位推出個人專輯成員

男團MIRROR成員Jer(柳應廷)今年壓軸派台作品《大海少年》，乃一首讓大家在沮喪絕望之時的窩心打氣歌，Jer表示很久以前已收到Demo，一聽Melody已感受到當中的溫暖，他說：「有份作曲嘅Serrini好似一個媽媽，會教育佢嘅Fans一啲道理，佢嘅歌亦陪伴我渡過一啲唔開心嘅日子，聽完即刻多好多力量，所以一直以嚟都好想做到咁有力量嘅歌，依家搵到佢寫，成件事好巧合。呢首歌好想帶俾大家一啲力量、希望，就算生活幾咁唔好，你都唔會覺得得你自己一個，同行仲有好多人，至少仲有我。」

而Jer於MV中化身天使：「我喺MV裏面提醒主角，爸爸同佢玩帆船，其實係想教識佢一啲道理，細細個小朋友唔知，覺得純粹係一隻船，但其實爸爸由佢細細個已教佢一個乘風破浪嘅道理，希望佢長大之後，諗返呢件事，會發現爸爸曾經教過一啲咁有道理嘅事情。應用喺長大咗嘅主角身上面，希望佢唔會因為生活上嘅一啲不順利而放棄，我嘅角色就係提醒主角，爸爸細細個已經教過你呢個道理，你已經識咗，你要應用喺生活上面，唔好忘記你嘅初衷。」

近期Jer除了推出新歌，還成為首位MIRROR成員推出個人專輯《I am the I》，不過今次Jer這次只推出黑膠唱片：「呢個係由細到大嘅夢想，細細個已經覺得除咗聽之外，黑嘅嘅封套、裏面嘅內容，都係超值得珍藏，今次仲會有兩個版本。」對於成為首位MIRROR成員推出個人專輯，Jer表示：「出碟對於我嚟講係一件唔容易嘅事，因為身為歌手要出一隻碟，俾自己同Fans去珍藏，呢個project已經plan咗成年，終於出到，正呀！太開心！」