【是日通勝】

農曆十月廿七

癸卯年 甲子月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、安葬、會友

忌：合醬、醞釀、出財

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、15、24

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：頭頭碰着黑，財運極差，不宜作重要決定。

金牛座：若意中人是天秤座，主動示好易打動對方。

雙子座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

巨蟹座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

獅子座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

處女座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

天秤座：笑多一點可帶來好運氣，勿再愁眉苦臉了。

天蠍座：遇上疑難必須問個明白，做事忌自作聰明。

人馬座：事業運不錯，但美中不足，財運相對較差。

山羊座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

水瓶座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙魚座：獲得幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）羊 是非多

鼠：精神狀態佳，個人才華可望盡情發揮。

牛：領悟力強有利事業，宜趁勢力爭上游。

虎：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

兔：處事要淡定，急躁衝動隨時鑄成大錯。

龍：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

蛇：財運旺，適合做理財規劃，有利可圖。

馬：銀根短缺，宜審慎理財，需開源節流。

羊：是日沖煞，人緣變差，易有口舌之爭。

猴：獲家人牽紅線，有機會打破感情悶局。

雞：事業運非常好，肯努力不難出人頭地。

狗：心浮氣躁，易感情用事，人際關係差。

豬：遇到一些挫折，保持正面心態最重要。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

樂天知命的哲學家

人馬座的樂天是出了名的，他們的樂天並不盲目，相信人生的遭遇和命運都是有意義，無論是好的還是壞的，都是個人成長和學習的機會。

人馬座的哲學性，讓他們能夠從更高的角度看待人生的挫折和困難。他們相信，每一個人都會遇到起伏和挑戰，這是成長的必經之路，並深知成功與失敗不是人生價值的唯一標準，而是過程中的養分，能夠讓人更加堅強和成熟。

他們能夠接受現實的不完美和變化，明白生活並非一帆風順，而是充滿了起伏和變化，願意接受這種不確定性，並從中找到平衡和樂趣。他們相信，只有接受現實，才能真正享受當下的快樂，並將焦點放在能夠掌握和改變的事物上。

此外，他們能夠擁有開放和寬容的心態，理解每個人都有不同的觀點和價值觀，願意尊重和接受這種多樣性。人馬座相信，每個人都有自己的道路和命運，而他們的任務是去尋找和實現自己的目標，同時也尊重他人的選擇和努力。

人馬座對於真理和智慧有着極大的渴望，相信通過不斷學習和思考，可以更好地理解和把握真理。對於真理和智慧的追求和渴望，讓他們喜歡思考和探究生命的意義和宇宙的奧秘。他們有着開放心態，能夠不斷豐富自己的生命經驗和人生價值，並對身邊的人產生積極的影響和啟發。