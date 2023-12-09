星玄｜陳自瑤懶理老公王浩信離巢　與好友聚會享受生活

今日係12月9日農曆十月廿七，是日最旺生肖係雞，事業運非常好，肯努力，不難出人頭地。陳自瑤（Yoyo）就係屬雞，近年佢主攻直播帶貨，升呢做「帶貨天后」，仲中港兩邊走，賺錢賺唔停。早前佢就首次同韓國醫美品牌合作，短短10分鐘，便輕易賣出約1,000套美容儀，帶領平台生意額極速衝破200萬。可見得Yoyo號召力強，事業運咁旺就算唔拍劇，轉做直播主都無問題啦。

日前，Yoyo老公王浩信於5日自爆半年前已與無綫完約，回復自由身，現正主力北上拍劇發展，但仍效忠無綫嘅Yoyo對於老公事情一慨不理，仲喺浩信宣布離巢當日走咗去整蛋糕畀媽媽，慶祝媽媽生日；翌日（6日）Yoyo又再喺社交網上大晒同好姐妹聚會嘅相，繼續享受生活。

至於今日幸運星係雙魚座，獲得幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。洪卓立就係雙魚座，身形暴脹嘅立立，早前情場失意，但就否認自暴自棄，近日更係社交網上分享操肌減磅嘅相關短片，佢早喺今年初已多次北上拍劇同電影，當時仲話幾部電影嘅酬勞，都應該足以令佢夠彈藥置業，就咁聽落立立又真係毋須為錢銀問題而操心。