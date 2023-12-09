娛圈單打︱偶像也有性需要　帶女開房有乜奇

嘩，有冇咁爆呀！韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》男星丁海寅，一直以純情暖男形象示眾，有「國民年下男」、「帥氣小奶狗」等稱號。殊不知網媒記者爆料，力指「小奶狗」絕不純情，更是夜場常客，最愛帶小姐爆房！

丁海寅光顧的夜場，就是和「涉毒大叔」李善均有姦情的美艷室長所經營，他跟女室長的家姐相熟，二人定期聯繫，有時單拖帶小姐開房，一晚花費300萬韓圜；有時偕朋友一起幫襯，係咪玩多人運動就冇講，但一夜風流值千金，冇花冇假！

爆料言之鑿鑿，仲有所謂的對話截圖提供，信不信由你，丁海寅則未有回應。即係咁，光顧夜店、帶女爆房雖然跟其形象有落差，但始終不同李善均被指涉毒，加上丁海寅未婚，又冇官宣女友，所以殺傷力未算核爆級別。消息一出，唔少女粉絲大感失望，後事發展如何，惟有留待下回分解。

話又得說回來，丁海寅年輕力壯，血氣方剛，有生理需要都好正常啫。螢幕所演不過做戲，唔通現實中真係會有靚仔弟弟，對中女姐姐死心塌地咩，奉勸粉絲咪有咁多無謂幻想！當然啦，正因為年輕靚仔，口痕友就話嘞，點解唔正正經經交番個女朋友呢？使唔使搵小姐呀？

唉，身為當紅明星，有時候身不由己。好似另一韓星金宣虎，正值爆紅之際，竟被前女友爆料逼佢墮胎，數臭男方係薄情郎，雖然事後證明，所講並非事實之全部，但形象毀於一旦，搞到要摺埋一年唔見人，卻係實情。見過鬼怕黑，咁大個教訓擺在眼前，希望玩得乾手淨腳，都算情有可原！