32C李元玲爆Seed轟網紅醫生　反遭網民群起圍攻

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，有着32C傲人上圍嘅佢，唔止琴技、顏值及身材出眾，就連言行同樣出位嘅佢，日前就突然Po文爆Seed鬧爆馬來西亞一位網紅醫生精神有問題。

日前，網紅醫生就喺社交網分享咗台灣及馬來西亞文字差異嘅相：「在馬來西亞所有飲料都統稱為『水』」並舉例道：「『叫甚麼水？』就是『你要點甚麼飲料』？」未料Po文被李元玲截圖爆Seed：「這個醫生精神有問題嗎？」之餘，仲喺醫生貼文下方留言：「一個語言文化停留在70年代的馬來西亞人去到台灣，還以為今天的大馬人都這樣，笑死！」、「身為醫生的你，為甚麼要寫毫無根據的文案？就因為你有這樣的大馬朋友，就斷定全大馬人都這樣？」

對此，網紅醫生則喺社交網Po文回應道：「感謝那些截圖告訴我的朋友，你們也不必把圖留下來。」並高EQ解釋道：「我的記憶或許還停留在小時候，我也是你口中的70後『老人家』。」並表示自己只不過喺社交網分享兒時趣聞，更自嘲道：「就是一位大叔在『吹吹水』，你可以不認同、可以不看，沒有必要生氣，氣壞自己的身體不值得。」最後，網紅醫生亦相當大度道：「相信她（李元玲）不是故意要罵人精神有問題的，她只是一時氣不過而已。」

事後，李元玲雖然已經刪除咗相關Po文，不過仍然引嚟唔少馬來西亞網友圍攻：「這有甚麼好生氣，怒點超低。」、「沒錯呀，就是叫『水』！」、「文化分享而已，不理解有甚麼好怒的？」