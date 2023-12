朱古力獎門人前傳《旺卡》　向1971年歌舞劇致敬

英國童書作家Roald Dahl名著《查理與朱古力工廠》多次被影視改編,由《柏靈頓小熊大電影》(Paddington)系列英國導演Paul King執導與編劇的歌舞劇新片《旺卡》(Wonka)是原創前傳故事,而該片參考的不是尊尼特普(Johnny Depp)主演的2005年版《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory),而是Gene Wilder主演的1971年版《兒童樂園》(Willy Wonka & the Chocolate Factory)。

《旺卡》講述夢想於大城市售賣魔法朱古力的魔術師旺卡,被朱古力奸商逼害,更受騙困在洗衣黑店中,幸好獲得黑店中好心少女的幫助,向邪惡的權力以及腐敗的警察展開對抗。電影歌舞連場,充滿魔幻感與幽默感,情節溫暖人心,由新世代男神添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)主演,開金口獻唱,又大跳老舞。

曾與導演於《柏靈頓2》合作的曉格蘭特(Hugh Grant)則透過電腦特技化身小矮人Oompa-Loompa,其綠髮白眉橙膚造型與1971年版如出一轍。新版除了有6首由愛爾蘭樂隊The Divine Comedy主音Neil Hannon創作的6首新歌,還加入1971年版的兩首經典作品《Pure Imagination》與《Oompa-Loompa Song》,讓老影迷緬懷一番。