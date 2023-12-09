朱古力獎門人前傳《旺卡》　向1971年歌舞劇致敬

英國童書作家Roald Dahl名著《查理與朱古力工廠》多次被影視改編，由《柏靈頓小熊大電影》（Paddington）系列英國導演Paul King執導與編劇的歌舞劇新片《旺卡》（Wonka）是原創前傳故事，而該片參考的不是尊尼特普（Johnny Depp）主演的2005年版《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory），而是Gene Wilder主演的1971年版《兒童樂園》（Willy Wonka & the Chocolate Factory）。

《旺卡》講述夢想於大城市售賣魔法朱古力的魔術師旺卡，被朱古力奸商逼害，更受騙困在洗衣黑店中，幸好獲得黑店中好心少女的幫助，向邪惡的權力以及腐敗的警察展開對抗。電影歌舞連場，充滿魔幻感與幽默感，情節溫暖人心，由新世代男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演，開金口獻唱，又大跳老舞。

曾與導演於《柏靈頓2》合作的曉格蘭特（Hugh Grant）則透過電腦特技化身小矮人Oompa-Loompa，其綠髮白眉橙膚造型與1971年版如出一轍。新版除了有6首由愛爾蘭樂隊The Divine Comedy主音Neil Hannon創作的6首新歌，還加入1971年版的兩首經典作品《Pure Imagination》與《Oompa-Loompa Song》，讓老影迷緬懷一番。