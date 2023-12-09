新聞女王︱高海寧不擇手段上主播位　背後原來有洋葱

藝人高海寧(高Ling)於無綫台慶劇《新聞女王》中表面堅強但內裏其實甚多隱憂，一直用盡手段上位，願意出賣色相，望做到一星期做足7日PRIME TIME主播，原來背後是有洋葱。

SNK News收到市民提供影片，指有老人院虐待老人，他們想報道出去，但卻遭李施嬅反對，認為要深入調查確後定才可報道。原來這間就是高Ling父親(Joe Junior)所住的老人院，高Ling亦自行靜靜開始調查。Joe Junior因有老人癡呆，經常認錯電視上的女主播是女兒，令高Ling頓感難受。有日高Ling餵父親吃飯時，他不停嚷着要看女兒報新聞，高Ling忍不住情緒，大啖大啖餵他吃飯的同時，更喊着謂:「食飯先！食飯先！你知唔知我為咗你犧牲咗好多嘢，我為咗你推晒啲古仔，我驚我要照顧你冇時間handle唔到，我為咗你唔去應酬，因為啲客已經唔記得晒我，我為咗你唔去做facial，因為做咗都冇人睇，我為咗你每日喺屋企着住T恤餵你食飯呀！」說罷她即爆喊，非常委屈，又謂:「你明明係我第一個觀眾，你依家就日日認其他女主播做你個女，爸！我先係你個女呀！」這一幕確實令人看了得心痛。

高Ling一直望上主播位都是希望能給父親看到她的成功，有日她的爸爸終於認得她，開心之際，原來只是她發夢，隨即就收到電話，指原來父親已離逝，最後一面只能在夢中見，高Ling於多場戲中表現到許詩晴的另一面，網民看了都被她感動到哭了。除了餵父親吃飯爆喊「訴苦」外，高Ling於這幾場戲中都演得相當到位，網民都大讚她情感演繹很細緻，在爭鬥時的硬淨，在失勢時的徬徨，在面對追訪者死亡時的內疚，在祈求父親記起自己時的無助，不是放聲大哭，是從內心傷痛帶動的眼淚，很自然，淡淡的反而更令人感動。