東方日報C1：五月天直播圖洗白　走音露餡

五月天之前遭狠批演唱會假唱，引起熱議，昨日凌晨邀全民見證，直播巴黎演唱會，意圖打破所謂的惡意攻擊，卻愈唱愈衰。主音阿信演出時不斷激動跪地嘶吼，但被指費力，多次走音、甩嘴，連他早前自證發文中提到的E6 Key都唱不到。

台灣老牌天團五月天每次演唱會都掀起搶飛潮， 不過之前卻遭內地音樂網紅指表演經過電腦程式鑑定後，有多首歌疑似對嘴假唱。事件持續多日引起網上熱議，更引來內地執法部門調查，若判定為假唱，隨時退一賠三，恐需賠巨額賠償金之餘，更永久無法在內地開唱。儘管其經理人公司發聲明否認假唱，表示屬惡意攻擊， 但評論不但沒有平息，更被插賣貴價螢光棒。

及後五月天於本月3日在網上宣布巴黎演唱會會作現場直播，邀全民參與見證，以此打甩假唱之嫌，主音阿信於本月6日生日當天在社交網發文：「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都是自於我依賴了24年的嗓子，除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」但奈何，雖然今次他在巴黎的演出中聲嘶力竭地跪地再嘶吼，感動到鐵粉，同時亦見真章，被指多次出現失準及走音情況，與上次「完美」的對比，更見瑕疵。

被指「五個渣男」

五月天於香港時間昨日凌晨舉行的巴黎演唱會，直播狂吸6萬多粉絲觀看兼做人證，阿信為力證自己真唱，多次嘶吼飆唱到激動跪地，唱足3小時，結束前更作出感性告白，感動上萬粉絲。雖然不少現場歌迷舉起「相信」紙牌，但亦有搖滾區的歌迷高舉「五個渣男，還我女朋友」字板，阿信搞笑說：「上面遮起來（指『五個渣男』），這幾天網絡上已經罵很慘了。」以假唱風波自嘲。Encore環節，阿信連唱《玫瑰少年》、《溫柔》、《倔強》及《憨人》等，並感性表示：「喜歡一個歌手很看緣分，有時候在幾年前不喜歡的歌手就變成了最愛，五月天總告訴自己要做到最好，一次比一次好。」最後哽咽說：「在全世界都沒有人站在我身邊的時候，你們站在我身邊，當沒有人站在你們身邊的時候，請你們記得五月天站在你身邊。」成功搞喊上萬粉絲，最後以《笑忘歌》一曲為演出畫下句點。

完成演出後，阿信分享演唱會現場照，並留言：「歲月有你同路，陪我唱到日出，謝謝所有城市的支持，謝謝演唱會團隊，謝謝每個你，好好好想見到你No.77 達陣。」對此，有粉絲撐他們，留言指：「這次雖然在螢幕前面，但一樣感動流淚」、「生在有五月天的世界裏真的好幸福」，但亦有不少網民直指阿信今次開騷走音、甩嘴相當明顯，斥他反向證明之前的完美演唱有假唱之嫌，連他早前自證發文中提到的E6 Key都唱不到。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：