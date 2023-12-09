SmarTone「至 SmarT 家庭之旅」數據、保障、娛樂 All Ready

【營業資訊】聖誕新年佳節旅遊旺季將至，一家大細出遊需要周詳安排。為此，SmarTone 特別推出「至 SmarT 家庭之旅」方案，針對漫遊數據、保障及娛樂三大家庭旅遊需要，提供無限漫遊數據、定位追蹤神器、防滋擾來電以及人氣旅遊裝備優惠等全方位服務及產品，助客戶安心無憂出遊，All Ready享受冬日旅行家庭樂！

數據 Ready！全家共享無限漫遊數據

全家出遊，擔心旅行數據唔夠用？要幾多先夠全家分享？SmarTone 推出「無限漫遊數據」優惠，只需$268，即享一個月全家共享無限漫遊數據。客戶現凡上台、續約或升級選用指定 SmarTone 月費計劃，更可免費獲贈。漫遊數據適用於澳門、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、泰國及印尼，到埗免換 SIM 即用即上網，更支援全家共享漫遊數據及Wi-Fi 熱點分享功能。一個價錢，打卡導航搵地圖，全家共享都夠用。

保障 Ready！免費視像診症及高達$200 網上旅遊保險折扣

擔心出外旅遊時身體不適、遺失行李及收到滋擾電話？SmarTone「至 SmarT 家庭之旅」提供全方位保障方案，助客戶解決各種出遊煩惱：

• AirTag 定位追蹤 - 家庭出遊要照顧家人又要睇實行李，難以兼顧。SmarTone 推出限時優惠，客戶可以優惠價選購 Apple AirTag 及 Samsung Galaxy SmartTag2，輕鬆追蹤行李及家人位置，免卻擔憂。

• 「來電管家」服務 - 滋擾來電防不勝防，更怕小朋友在旅程中接聽不明來歷電話。SmarTone 來電管家從網絡層面自動阻截滋擾來電，更支援「VIP 來電名單」，旅程期間可限指定號碼來電，避免出現非必要漫遊通話費用，讓全家冬日旅行免受滋擾。月費低至$18。

• 免費 eDoctor 服務 - 冬日外遊最怕同行小朋友突然身體不適，身處外地睇醫生又有語言不通問題。SmarTone 客戶現可免費試用 6 個月「eDoctor」家庭視像診症服務，適用於日本、韓國、泰國、台灣等熱門旅遊地點及全球超過一百個地區，可由當地英語醫生視像問診，就旅程中的身體不適獲取醫療及藥物建議。

• 高達$200 網上旅遊保險折扣 - 客戶凡上台、續約或升級選用指定 SmarTone 月費計劃，或指定漫遊數據服務，即享中國平安網上旅遊保險高達$200 保費折扣，旅行更全面保障，無憂享受旅行體驗。

娛樂 Ready！精選人氣旅遊裝備高達$1,000 折扣

要為家庭旅行留下美好回憶，出發前記得先升級旅遊裝備！SmarTone 搜羅一系列人氣攝錄裝備，讓客戶捕捉旅程幸福瞬間。同時推出限時優惠，選購 Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 及 Samsung Galaxy Tab A9+等最新流動平板，即享高達$1,000 折扣優惠，自駕遊或長途機讓小朋友解悶最啱用。

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