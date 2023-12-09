享年82歲　《愛情故事》老牌男星賴恩奧尼路離世

1970年憑美國經典愛情片《愛情故事》（Love Story）一片走紅的美國老牌男星賴恩奧尼路（Ryan O’Neal）昨日於美國離世，享年82歲。

賴恩的死訊由演員兒子Patrick公布，他於社交網站上載日落的照片並留言表示：「我父親今日安詳地離世了，他的愛人團隊在他身邊支持他，愛他，就像他愛我們一樣。」而他更形容父親是「荷里活傳奇」。賴恩近年身體狀況不佳，2001年他患上慢性淋巴性白血病，而2012年他亦不幸患上前列腺癌。賴恩的影星女兒泰妲奧尼路（Tatum O’Neal）昨日亦有發聲明回應父親離世的消息，她說：「我對父親的離世感到非常悲傷，他對我來說是非常重要的。我很愛他，也知道他也愛我。我會永遠想念他。我感到非常幸運，我們以如此良好的關係結束。」

出生於1941年4月20日的賴恩，入行超過半世紀，從影以來參演過多部電影，其中他憑住第3部主演的電影《愛情故事》而走紅，他與女主角雅麗麥陶（Ali MacGraw）擦出火花成為美國影史上最經典銀幕情侶之一。影片共獲奧斯卡7項提名，其中賴恩憑角色獲得奧斯卡最佳男主角提名。由於《愛》上映後大受歡迎，於北美總票房高達1.06億美元（約8.3億港元），成為1970年全年票房No.1，8年後賴恩再拍續集，影片當年在香港取景，可惜成績大不如前！

除了《愛》之外，賴恩的代表作還有與影星女兒泰妲奧尼路合演的《大老千與小鬼頭》（Paper Moon）、與芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）合作的《瘋狂飛車大鬧唐人街》（What's Up, Doc?）、與大導演史丹利寇比力克（Stanley Kuberick）合作的《亂世兒女》（Barry Lyndon）、經典戰爭片《英雄塚》（A Bridge Too Far）以及與芭芭拉再合作的《神拳小子女強人》（The Main Event）等。近年賴恩甚少在銀幕上出現，1997年曾與成龍在喜劇《星光龍門陣》（Burn Hollywood Burn）中合作過。賴恩離世消息公布後，老拍檔芭芭拉史翠珊亦有於社交網站貼《瘋》劇照並留言哀悼：「太傷心聽到賴恩奧尼路離世的消息，我們共合作過兩部電影。他既搞笑亦迷人，他會被懷念的。」

現實生活中賴恩亦經歷過一段刻骨銘心的愛情，他與《星辰女探俏嬌娃》（Charlie's Angels）的已故女星花拉科茜（Farrah Fawcett）於80年代拍拖，他於1981年由花拉當時的視星老公李美佐斯（Lee Majors）介紹下認識對方，翌年花拉與李離婚，之後不久就與賴恩發展戀情，多年來2人多次離離合合，直至2009年花拉離世。2012年，賴恩推出過一部回憶錄《Both of Us: My Life With Farrah》講述他與花拉的愛情史。賴恩共結過兩次婚，兩任妻子都是演員，他與首任妻子Joanna Moore誕下一子一女分別是影星女兒泰妲奧尼路與兒子Griffin，而他亦與第2任妻子Leigh Taylor-Young育有一子Patrick，至於他與花拉科茜就育有一子Redmond。