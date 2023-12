享年82歲　《愛情故事》老牌男星賴恩奧尼路離世

1970年憑美國經典愛情片《愛情故事》(Love Story)一片走紅的美國老牌男星賴恩奧尼路(Ryan O’Neal)昨日於美國離世,享年82歲。

賴恩的死訊由演員兒子Patrick公布,他於社交網站上載日落的照片並留言表示:「我父親今日安詳地離世了,他的愛人團隊在他身邊支持他,愛他,就像他愛我們一樣。」而他更形容父親是「荷里活傳奇」。賴恩近年身體狀況不佳,2001年他患上慢性淋巴性白血病,而2012年他亦不幸患上前列腺癌。賴恩的影星女兒泰妲奧尼路(Tatum O’Neal)昨日亦有發聲明回應父親離世的消息,她說:「我對父親的離世感到非常悲傷,他對我來說是非常重要的。我很愛他,也知道他也愛我。我會永遠想念他。我感到非常幸運,我們以如此良好的關係結束。」

出生於1941年4月20日的賴恩,入行超過半世紀,從影以來參演過多部電影,其中他憑住第3部主演的電影《愛情故事》而走紅,他與女主角雅麗麥陶(Ali MacGraw)擦出火花成為美國影史上最經典銀幕情侶之一。影片共獲奧斯卡7項提名,其中賴恩憑角色獲得奧斯卡最佳男主角提名。由於《愛》上映後大受歡迎,於北美總票房高達1.06億美元(約8.3億港元),成為1970年全年票房No.1,8年後賴恩再拍續集,影片當年在香港取景,可惜成績大不如前!

除了《愛》之外,賴恩的代表作還有與影星女兒泰妲奧尼路合演的《大老千與小鬼頭》(Paper Moon)、與芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)合作的《瘋狂飛車大鬧唐人街》(What's Up, Doc?)、與大導演史丹利寇比力克(Stanley Kuberick)合作的《亂世兒女》(Barry Lyndon)、經典戰爭片《英雄塚》(A Bridge Too Far)以及與芭芭拉再合作的《神拳小子女強人》(The Main Event)等。近年賴恩甚少在銀幕上出現,1997年曾與成龍在喜劇《星光龍門陣》(Burn Hollywood Burn)中合作過。賴恩離世消息公布後,老拍檔芭芭拉史翠珊亦有於社交網站貼《瘋》劇照並留言哀悼:「太傷心聽到賴恩奧尼路離世的消息,我們共合作過兩部電影。他既搞笑亦迷人,他會被懷念的。」

現實生活中賴恩亦經歷過一段刻骨銘心的愛情,他與《星辰女探俏嬌娃》(Charlie's Angels)的已故女星花拉科茜(Farrah Fawcett)於80年代拍拖,他於1981年由花拉當時的視星老公李美佐斯(Lee Majors)介紹下認識對方,翌年花拉與李離婚,之後不久就與賴恩發展戀情,多年來2人多次離離合合,直至2009年花拉離世。2012年,賴恩推出過一部回憶錄《Both of Us: My Life With Farrah》講述他與花拉的愛情史。賴恩共結過兩次婚,兩任妻子都是演員,他與首任妻子Joanna Moore誕下一子一女分別是影星女兒泰妲奧尼路與兒子Griffin,而他亦與第2任妻子Leigh Taylor-Young育有一子Patrick,至於他與花拉科茜就育有一子Redmond。