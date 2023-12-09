宿醉解決大法　擊退頭暈頭痛

大時大節，或朋友聚會間，難免會小酌兩杯，但在歡樂氣氛下便容易喝太多，到翌日便出現劇烈頭痛、腸胃不適和疲倦等，如果不幸仍然要繼續上班，沒有休息日，這時候就要尋找一些宿醉的急救大法，以下為大家分享快速擺脫宿醉的3個撇步。

1.補充電解質

由於酒精利尿，喝太多會上太多廁所，導致水分流失，容易脫水，亦讓體內缺乏鉀離子和鈉離子，更容易感到頭痛、頭暈和口渴，因此可以多喝運動飲品，補充電解質和水分。如果不喜歡喝運動飲品，也可以選擇椰子水和香蕉，同樣能讓身體的電解質得到平衡。

2.吃維他命B群

一杯啤酒、紅酒或一小杯烈酒所含的酒精量，肝臟需要1小時代謝才能完全分解，如果喝酒的速度比肝臟代謝的速度快，令體內的酒精量不斷上升，宿醉程度更嚴重。很多人知道維他命B群幫助提神，但其最大功效是維持身體新陳代謝，而酒精會加快消耗B群。因此，喝酒翌日後可以多吃深綠色蔬菜、燕麥和三文魚等，減輕肝臟負擔。

3.補充蛋白質

喝酒前可以多補充蛋白質食物，例如雞蛋、豆漿、雞肉和鮮奶等，保護胃壁減慢酒精的吸收，預防宿醉。至於喝酒隔日亦可以多吃蛋白質食物，當蛋白質進入人體後，會在體內分解成氨基酸被吸收，促進肝臟解毒。