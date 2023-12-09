陳凱琳力撐鄭嘉穎唔係雙面人：佢一直好統一做自己！

藝人陳凱琳（Grace）今日（9日）現身主題公園出席活動。她表示大仔及二仔也很喜愛小動物，曾表示希望在家中飼養貓狗：「因為細仔仲細唔係咁方便住，結果依家養咗甲蟲。」她笑指囝囝連見到曱甴也表示想養。談到她早前於社交網晒出旅遊照，被網友批評她在老公鄭嘉穎與馬國明的風波期間「火上加油」，她解釋純粹想與大家分享她到摩洛哥的見聞，希望大家有時間也應到不同地方走走擴闊自己眼界，自己也希望將來能帶小朋友返加拿大逛逛。至於對於鄭嘉穎的言論被指用詞不太恰當？她指之前已解釋過亦不想再作解釋：「不過我之前都講過，我老公講嘢比較簡潔，其實佢有一面大家都知道，佢永遠都係鄭嘉穎，無論係工作時候嘅鄭嘉穎，抑或對朋友嘅鄭嘉穎，都係一個好精簡嘅人，呢樣嘢某程度上都可以欣賞，因為係比較真性情、率直啲，當然係今次情況有少少畀人誤會佢嘅意思，不過我覺得都過咗去。」

談到嘉穎表弟王賢誌日前在社交網發文，未有開名指有人是「雙面人」及「日久見人心」，令外界揣測他批評的正是鄭嘉穎，Grace表示有留意，又指與對方曾有過幾次碰面：「佢係一個好重情嘅人，呢樣嘢我係好欣賞佢，一個重情嘅人都希望每一段關係同感情都可以最好，因為佢哋應該係由細識到大，可能喺成長中少咗接觸同見面，相信佢講呢段説話都係希望佢哋嘅關係可以一直保持最好，見多啲面傾多啲偈，所以我覺得冇惡意，只不過想令關係更加好。（即係Confirm講緊嘉穎？）呢個我就唔清楚，只係留意到佢有寫呢樣嘢，無論佢係講我先生又好，講其他人都好。（但係講雙面人、日久見人心？）咁呢樣就唔知，但我老公一直都係好統一做番自己，希望識得佢嘅人都知道呢樣嘢。」