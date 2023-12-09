Twins紅館騷再破紀錄　兩度加開唱足12場

組合Twins成軍22年，將於明年1月舉行紅館演唱會，早於預售時已反應熱烈，由原定6場演唱會加至8場，早前公開發售，8場演唱會又秒速售罄，今日（9日）Twins再宣布演唱會第二度加場，加開至12場，以往Twins於紅館的演唱會最多舉行5場，今次再度刷新紀錄，令唔少歌迷大感興奮。

對於再加場，蔡卓妍（阿Sa）笑指：「其實真係救到我燃眉之急，我真係好唔夠飛，之前我仲用自己的飛行里數去換番自己演唱會啲飛，換完都係唔夠，幫唔晒朋友訂，依家再加，咁即係有救啦，哈哈....唔使啲朋友唔開心，話我辦事不力。歌迷都不停留言比我，話搶唔到飛想喊，所以我地今次特別為佢地搞緊一場加場係歌迷會專場，咁希望大家都可以真係一齊入到來，同我哋一齊共渡到22週年，呢個咁值得紀念日子。」鍾欣潼（阿嬌）則表示：「聽到再加場，有愕然，又有驚喜，又覺得係一個突破。做咁多場 ，係自己體能上都有少少擔心㗎，但會盡全力去做！已經開始戒緊肉，剩係食菜呀，海鮮咁，因為只食齋又怕唔夠營養，記緊歌詞排緊舞啦。」

而講到破紀錄，阿Sa謙稱：「唔好講咩紀錄啦，我剩係會諗，趁行得走得，做到咪做多幾場囉，再老啲唔知自己頂唔頂到啦嘛，做到就做囉, 哈哈哈....我就兩個月前已經開始管理自己啦，已經食緊健康餐，同埋練體能，依家瘦左好多呀，咁唔可以剩係瘦，因為都要體力，所以不停有做運動增肌肉囉。本來唱8場，我同阿嬌話，不如一氣呵成啦，唔駛停唱晒佢，免得好似蝕左度氣咁嘛，但係依家12場，中間就會有休息日啦，都要休一休再做，應該狀態會好啲。」

另外，網上有不法之徒指Twins演唱會招聘保安、檢票員等等職位，演唱會總監馮貽柏表示，從來沒有進行過任何這些職位的招聘，勸喻歌迷千萬不要受騙。