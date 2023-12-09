新聞女王︱陳山聰晒視帝演技　演活智障爸爸獲洗版式狂讚

台慶劇《新聞女王》已播出兩周，首周跨平台總收視最高27.9點，成為2021年至今黃金時段收視冠軍，稍後劇情會愈來愈緊湊，相信收視仍會繼續攀升。雖然大結局要22號才播映，但第26集大結局在內地平台已經搶先播放，飾演智障爸爸的陳山聰，為了去世女兒申冤，劇中的他狂飆演技，引來內地大批網民激讚。

故事講述陳山聰的女兒嘉嘉突然去世，為了查明真相，他去到幼稚園脅持多名小朋友，而「Man姐」佘詩曼（阿佘）則訪問山聰為其申冤，期間身陷險境，令觀眾看得緊張又刺激。不過最令觀眾難忘的，是首次演繹智障爸爸的山聰那種對女兒真情流露的父愛，演技相當虐心，引來大批網民留言大讚，而山聰早前接受東網訪問，透露這場戲雖然只拍了兩、三日，但他依然做足功課，並找來一名戲劇老師從旁指導，落足心機。

有網民留言大讚山聰：「這部劇他的演技驚艷到我了，看得我哭死」、「演技太好，跟着哭了」、「演得真的無敵好」等等，山聰開心表示：「尋日睇到好多網上留言，因為好多內地觀眾已經喺網上睇咗大結局，真心今次遇到呢個角色係緣份，唔係因為阿佘我都未必會接呢個角色，因為佢返嚟拍劇，佢又係我其中一個好好嘅朋友，佢難得返嚟我點都要撐佢，我都同佢講過客串或一個過鏡都會做，多謝佢。」山聰坦言今次角色超難演繹，自己都有一定壓力，所以找來戲劇老師全程作出指導，他說：「加上見到阿女又好好戲，所以個角色係難做嘅，情緒起伏好大，但做咗之後好爽，亦係我近年其中一個好鍾意嘅角色。」

去年首封視帝的山聰，表示攞完奬一刻便放下，同時希望自己可以再進步，他說：「今次個角色令我搵番一個原點，就係對演戲嘅初心，演好每個角色，好好彩真係可以遇到一個咁好嘅角色，見網上好多人留言同討論，亦好多人鍾意，我好開心，香港雖然未播，仲有兩周先大結局，希望大家繼續支持。同時慶幸呢套劇咁火咁爆，我又可以參與，希望可以開拍續集，但唔係搵我客串啦！」

除山聰客串之外，黃宗澤（Bosco）亦是在大結局出現的彩蛋，Bosco在最後一分鐘帥氣出場，阿佘問他對「飛爺」鄧智堅的位是否有興趣？他說：「我對你呢個新聞女王有啲興趣，因為喺我嘅領域，只有國王冇女王。」Bosco接受東網訪問，他表示跟阿佘已十多年沒合作，對於自己跟阿佘的這一幕上了熱搜，他說：「有啲反應都幾開心吖，當做吓宣傳囉！（想拍續集？）拍唔拍續集緊係問阿佘，新聞女王嘛，唔係新聞國王。（會取代飛爺個位？留有伏線？）咁咪好囉，有啲幻想空間。」