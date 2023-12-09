【Bethの食卓】原來士多啤梨係蔬菜嚟？

來到冬天，有種水果令人神迷，那就是家家戶戶、大人小朋友見到都會愛不釋手的士多啤梨！香港人將其英文直譯為士多啤梨，而它的學名叫草莓，因為它是草類生長的莓子。

士多啤梨擁有特殊身份，它既是蔬菜又是水果，在園藝中，堅果（木本）被歸類為水果（果樹），草類（草本）被歸類為蔬菜。草莓是草本植物所以是蔬菜。此外，在日本農林水產省的農作物統計調查中，蔬菜也被納入其中。故它也被稱為「水果蔬菜」，因為它實際上與水果的食用方式相同。

士多啤梨的營養成分高，富含大量維他命C，大約是橘子和葡萄柚的兩倍。同時含大量的葉酸，葉酸是一種B族維他命，還富含花青素，花青素是一種多酚，可以預期增強眼睛的功能並防止眼睛疲勞。

據聞日本草莓是荷蘭船隻運來的，所以當時被稱為荷蘭草莓。後來，隨着明治時代農業的現代化，從歐美引進了各種種子和幼苗，並在1900年左右開始使用外國品種進行商業種植。而日本最早的冷凍商品就是「冷凍草莓」，冷凍食品最早出現在美國，由於草莓難以長期保存，所以將其冷凍，之後運送到工廠加工成果醬。至於日本最早在市面上出售的冷凍商品是1930年由戶畑冷藏（現在更名為日本水產）發售的「草莓冰」，也就是冷凍草莓。

日本草莓品種眾多，不同品種外形、口感、酸甜度都不盡相同，而說到士多啤梨品種及生產，一定要說來自栃木縣的「栃乙女」。半個多世紀以來，栃木縣一直保持着「日本最大的草莓生產國」的地位。「草莓王國」最受歡迎的品種之一是「栃乙女」，它在日本國內市場佔有率排名第一，素以質素穩定及美味而聞名，不僅在栃木縣，而且在全國各地都有種植。它比近年來流行的大顆粒品種要小一點，但甜度和酸度卻達到了精緻的平衡，將它放進嘴裏時，豐富的汁液瞬間溢出來。果實堅硬且相對耐放，這也是它多年來一直受到喜愛的原因。

另外，也要提提福岡縣的原創草莓，以Amai、Marui、Big、Delicious的首字母命名。「Amaou」是商標名稱，官方品種名稱為「Fukuoka S6」。一顆草莓的體積大約是普通草莓的兩倍，吃起來令人滿意。2014年採收的一顆草莓被世界紀錄認定為「世界上最重的草莓」，足證它體積的巨大，可愛圓潤造型和濃郁的口感也是其受歡迎的原因，故近年熊本縣出產的草莓大行其道。當中，以熊本縣出產的菊池長柄禮盒及德島縣及京都的禮盒士多啤梨為我近期比較喜歡的，價格相對較高，平常會是栃木縣的取勝，因為價廉物美更為超值。當然，最好最好也是在日本士多啤梨果圜體驗採摘草莓的樂趣，不少草莓園也有限時吃到飽的體驗。

現在茨城縣常總市GRANBERRY大地（グランベリー大地）還有新型懸吊式棚架摘種法，棚架交錯採收可將種植面積最大化，草莓栽植的高度可隨需求調整，讓來訪的客人採摘草莓可以更輕鬆。懸吊式棚架讓環境打掃更方便，享受草莓採摘體驗更乾淨舒適，寬敞的採收空間連輪椅與嬰兒車都可以輕鬆進入。

士多啤梨邊部分最甜？

由於士多啤梨從尖端成熟，因此在尖端積累的糖分比在莖部積累的糖分多。它的中心比莖更甜，尖端比中間更甜，所以如果你切開花萼，從中心開始吃，最後會感覺更甜。

如何挑選高質士多啤梨？

1. 選有光澤的士多啤梨，有光澤的士多啤梨才是甜度的證明。

2. 士多啤梨上的絨毛愈明顯表示愈新鮮。

3. 士多啤梨不同部位有不同甜度，尖端部分最甜；所以尖端較平即表示有較多最甜的部分。

4. 籽隔得愈開愈甜，士多啤梨愈熟就愈甜；愈熟的士多啤梨會橫向漲起，所以士多啤梨上的籽隔得愈開，即表示士多啤梨愈熟、愈甜。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問