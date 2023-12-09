張家輝曾為挽留老婆哭崩　爆關詠荷息影真相

影帝張家輝日前接受鄭裕玲（嘟姐）主持的節目《The Do Show》訪問，當中激罕談及家庭和妻女，自爆曾經擔心太太關詠荷離開自己，淚流披面來挽救這段婚姻。提到關詠荷，二人1992年因拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》已認識並拍拖，1995至1996年，張家輝因個人問題前往南非生活已短暫分手，返港後復合，2003年12月8日在澳洲雪梨結婚，並於2006年誕下女兒。

婚後的關詠荷減少幕前演出，除曾經復出拍攝處境劇《同事三分親》及《情逆三世緣》外，過去10年都沒有再接戲，嘟姐問到張家輝，太太是否為家庭放棄演藝事業？張家輝指雙方從未直接討論過這個問題，更加沒有禁止太太幕前演出。並指太太近年迷上整陶瓷，甚至已去到「恐怖份子」的程度，表示：「佢真係會成套架生喺晒度，日日夜夜係咁琢磨。」

嘟姐追問會否將來會開展覽，家輝代答指機會細︰「佢個人好內斂，唔鍾意咁張揚，我諗佢唔會。」張家輝與關詠荷屬於不合群、孤僻類型，張家輝笑指自己每去應酬場合都會問助手︰「幾時走得，我就嚟死！」故經常跟太太說自覺不適合當演員。不過，關詠荷亦非常有智慧地回應他︰「其實呢個圈有人鍾意咁，要有人唔係咁先平衡到。」

張家輝分享了兩件夫妻的恩愛事，當年張家輝與關詠荷一齊在TVB工作，因為一次哮喘發作有兩至三日假期，關詠荷要飛往內地拍劇，於是忽發其想，問劇組拎晒地址時間，自己一個人走上去探班。「當時佢化緊妝，我突然坐喺佢後面，佢化化吓妝擰轉個頭，嚇到『嘩～』咁嘅樣，哈哈哈，嗰刻我到而家都好記得。」

另一個故事，話說家輝指有一位「財閥」，曾三度在自己面前大讚關詠荷人靚、戲好，表示十分喜歡對方，又問幾時復出拍戲。起初家輝都都不覺得有大問題還點頭示好，但原來這番話已潛移默化在腦海中浮現，並已聯想到太太將會被人帶走，日思夜想下竟然多次發了同一個噩夢，夢見太太向自己提出分手，自己喊住叫她別走。最厲害一次更是喊到責醒，擘大眼仍然在喊，更不自覺地嗌太太返來：「冇陰公呀你又離開我」。關詠荷都笑罵他發神經。嘟姐聽到他好怕太太離開自己，覺得這個男人好Sweet。

嘟姐又追他如何抵抗圈中誘惑的問題，張家輝也坦言都會有被人「電」過：「都係電吓啫，你唔『覆機』就冇嘢㗎啦。」加上張家輝收工後多留在家甚少外出應酬，珍借與家人相處時間。

家輝向來隻字不提女兒的他，為了嘟姐都破例談及。嘟姐問到他的17歲女兒，會否覺得有一位影帝爸爸覺得好叻？還是沒有甚麼特別?張家輝直說︰「後者，佢從來唔睇我啲戲，我問佢點解，佢就依依哦哦，咁我都冇逼佢睇，冇所謂。」囡囡有否想入娛樂圈？他說：「冇話想，又冇話唔想，我哋呢啲好知掟，一見佢唔係好想講就唔問㗎喇。」