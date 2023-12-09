【Zac玩Zac食】復常後首個歡樂聖誕

疫情期間，整個世界像停頓了三年，今年是香港通關後第一個聖誕節，踏入12月各大酒店都相繼恢復舉辦聖誕亮燈儀式及派對，為聖誕旺季揭開序幕。

位於愉景灣嘅A酒店踏入十周年，趁住聖誕同商場一起搞咗個亮燈儀式兼周年慶派對，商場將地標建築的北鐘樓化身成13米高的意式教堂，加上四組三米高的天使燈飾裝置，將這充滿異國風情的地方變成意大利小鎮。

位於港島主題公園水上樂園旁嘅F酒店，以大堂嘅聖誕佳節號列車作為主題，於列車亮燈當晚，酒店吉祥物「富富」可愛登場，有芭蕾舞表演，又可以品嘗魚子醬，仲有聖誕燈飾擺設工作坊，玩得好開心。

位於尖沙咀北京道的L酒店大堂嘅炫彩星光聖誕樹，由數十組閃爍透明球體及LED燈組成，而酒店將為當中九個巨型流星許願球裝置作品於網上進行慈善競賣，收益及款項均會捐贈予非牟利慈善團體「The Women's Foundation HK婦女基金會」。

而位於灣仔R酒店聖誕樹亮燈儀式，當然唔少得酒店著名嘅軍刀開香檳瓶嘅精彩表演，而酒店與Make a Wish慈善基金會合作嘅House of Celebration活動，只要以100港元選購一個豪華聖誕拉砲，酒店將全額捐贈基金會，以實現3至17歲患有危重疾病兒童嘅夢想，而每個拉砲內都包含一份由贊助商提供的驚喜名貴禮品，令聖誕別具意義。

至於位於中環的名人酒店M，連奧斯卡影后楊紫瓊都係粉絲，今年已經踏入60周年，酒店將兩部電車貼上Sir Peter Blake × Al的傑作，以中國水墨書法為靈感的拼貼畫肖像，完美體現了酒店自1963年開業以來的創新、個人化服務和手工細節。

Profile：Zacky Sun

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