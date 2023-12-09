炎明熹抱恙獻唱　實力依然獲林子祥大讚

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）今晚出席公開活動，主持人之一的汪明荃率領歌手台上大合唱。林子祥（阿Lam）打頭陣現身唱《數字人生》炒熱氣氛，之後與炎明熹（Gigi)合唱《分分鐘需要你》，阿Lam稱：「呢位歌星我講咗好耐想同佢合唱，今晚終於有機會。」抱恙的Gigi開騷前表示不受訪，狀態依然穩定。

同場，跳唱組合草蜢獻唱《我們》，對於同場一班《亞洲超星團》後生仔，蔡一智表示因蘇志威任《亞洲超星團》的「超星導師」，介紹他認識了張鎬濂、方玉亨、丁子朗和冼靖峰，大讚這班後生仔好有活力和潛力，蔡一智笑指自己太早出世：「呢班20後個個生得好高大，如果遲啲出世，有咁好營養就好。」問會否過兩招給他們？他們稱：「新一代有自己想法，有自己主見，畀啲時間佢哋，就會發光發亮。」

而《中年好聲音》的周吉佩表示除了獻唱新歌，又會與涂毓麟及《就是青春》的康志維合唱，感覺好新鮮。羅啟豪就夥拍丁文俊、蘇永康和《聲夢傳奇2》的彭家賢合唱蘇永康的《不想獨自快樂》，對跟原唱合唱不感壓力反而開心，笑指：「我哋4個都係戴眼鏡，可以組四眼男團。」

同場，TVB節目《亞洲超星團》的超星練習生丁子朗、冼靖峰、李權哲、陳鑫昊、郭殿甲、尹俊嵐、汪穆清、梁詩煜、余宗遙、趙天翼、方玉亨、奧利、黃奕斌、陳梁、文佐匡、愛合、張鎬廉、黃星綽、區柏豪及江信熹，二十人首次在台上一同表演《閃耀》，但在上台前卻發生了小意外，內地超星練習生愛合，在上台表演時受傷弄傷了小腿，但仍然堅持跳完整個環節。完成演出後即到台下接受包紮。