阿Mo期待頸椎神經治療新方向　令身體自主動起來

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外,懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言(阿Mo),他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展,在今晚(9日)他發出第72封代禱信。

李盛林牧師透露兒子正接受密集的復康治療仍繼續的同時,兒子一直期待著頸椎神經能夠有「更上一層樓」的治療方向,以致身體可以自主的動起來。阿Mo和教授醫生們,常常在日新月異的復康醫療新領域上互動,盼望能夠找到適合的方法和治療上的突破。

代禱信內容如下:

*李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)代禱信 72 (20231210)*

『… *在受試探的時候,總會為你們開一條出路,叫你們能忍受得往。*』(哥林多前書10:13)

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 「期待更上一層樓」* :

a) 密集的復康治療仍繼續的同時,阿Mo一直期待著頸椎神經能夠有「更上一層樓」的治療方向,以致身體可以自主的動起來。

b) 我們除了在每次離開病房時一起禱告神之外,仍繼續仰望神大能的工作;阿Mo和教授醫生們也常常在日新月異的復康醫療新領域上互動,盼望能夠找到適合的方法和治療上的突破。

*(禱告)*

在脊椎神經的復康治療研究上,近年的確有不少的突破進展,盼神也開啟研究人員的智慧,發現出更突破性的機制,使脊椎受創的人得以重生。

*2) 「去年今週代禱信(19) – 2022年12月11日」* - 前後一年的比較:

*(去年今週)*

a)*「啟言心願」*

“*My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery*”.

(我的願望是能有更大的耐心和投入為康復而戰)

b)*「啟言事件的迴響」*

a) 其中一則:「對於MO 的不幸,我好心痛。但也因為他們一家對主的忠誠,*激發了離開教會超過 15年的我,鼓起勇氣與稚女一齊返教會*。願 MO一家的信,並在他們身上展現的神蹟,繼續祝福 MO的一家,也啟發更多人回教會!」

*(現在)*

a) 感謝神,在各方的打氣、鼓勵、祝福和祈禱下,*阿Mo在這比對上年的願望都能達成了*。

b) *回響* :「非常感動,阿Mo的堅韌和努力,不放棄的精神,實在令人讚嘆! *雖然我不是教徒,但仍然希望阿Mo能夠得上天的眷顧,使到奇蹟能不斷發生在他身上,令阿Mo能早日康復 ,回復以往一樣*。我相信這亦是所有善良香港人的一種盼望。」

*3)「瞭解阿Mo治療的儀器 1 3– 上肢外骨骼 (upper limbs exoskeleton)」*

*(簡介)*

*「工作原理」:*

a) 外骨骼機械人技術開創了現代神經肌肉康復工程和輔助技術研究的新紀元。這項技術有望 *改善日常生活活動所需的上肢功能*。

b) 這是 *全港首部新版的上肢外骨胳*,能幫助受傷或因醫療問題失去功能的人復,還 *能增強他們的能力到超乎正常水平* 。

*(感恩//禱告)*:

這個上肢外骨骼預計一月抵港,期待它能準時到達,並希望它能 *對需要復康的阿Mo和脊椎神經或中風者提供幫助*。

*(二) Mo爸媽*

1) *「等待前面的突破」*:

a) 感謝神,隨著阿Mo身體各方面的穩定,我們都期待著未來的突破。*大約半年前,一位臨床醫學專家給了我們基督徒的鼓勵*:「科技是上天賜給人的慈悲,請阿Mo繼續努力忍耐,10年之內一定有大進展。」

b) 臨床上正應用的脊椎治療科技包括了:

i. *「腦脊椎電子橋」* (brain-spine device) ;

ii. *「硬膜外剌激法」*(epidural stimulation protocol) ;

iii. *「幹細胞療法」* (stem cells) ;

iv. *生物材料移植法* (biomaterial transplantation) ;

v. *電磁剌激療法* (electromagnetic stimulation) 等等…

*(禱告)*:祈盼除了神的工作,先進的科技也可以配合起來。

*在阿Mo 的治療變化中,我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能,同時也體驗到「透過創新醫療科技的突破,更進一步認識神創造的奇妙」。*

(上肢外骨骼視頻簡介)