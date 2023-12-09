Niemira放下教鞭　脫變女神

究竟係麵包重要還是夢想重要呢？嚟自烏克蘭嘅成人網紅兼模特兒Niemira，就身體力行話畀大家知兩者都咁重要，為此佢不惜放下教鞭，實行以大尺度寫真搵真銀。

好奇心驅使

喺唔少人眼中，教師不但係隱定嘅職業，亦係唔少人夢想嘅工作，而出生於烏克蘭赫爾松嘅性感女郎Niemira亦坦言，執教鞭係佢兒時嘅夢想。既然係咁，點解依家做咗成人模特兒，同時踩埋入網絡界成為性感網紅呢？原來當中有段不為人知嘅故事。

樣靚身材正嘅Niemira，早喺高中時期已經有模特兒演出經驗，據佢稱因為當時身邊有唔少同學都有兼職做模特兒，好奇心驅使下便膽粗粗去嘗試，結果憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸身材，不但獲得唔少演出機會，更喺模特兒界薄有名氣。不過佢當時一心做教師嘅緣故，所以冇耐便因升讀大學而淡出。喺赫爾松州立大學修讀社會教育嘅佢，畢業後如願投身教育事業，卻喺呢個時候出現轉捩點。

人氣爆升

正當Niemira每日過住規律生活時，有日佢忽然覺得教師工作太枯燥，加上工作壓力大關係，令佢回憶起做模特兒時自由自在嘅快樂時光，而且身邊有唔少朋友從事成人模特兒，因而令佢重拾興趣。喺2015年獲模特兒事務所邀請下，佢決定放下教鞭，並投身成人模特兒界。不過佢坦言要做出呢個決定並唔容易，始終教師嘅收入比較穩定之餘，模特兒事業亦唔知可以做到幾耐。

話雖如此，全身投入模界嘅佢，不但先後為多個歐洲成人網站拍攝全裸寫真，更獲得著名男士雜誌邀請成為封面女郎，成功打入美國市場。人氣爆升嘅佢，同時開設OnlyFans帳號，實行以大尺度寫真吸金，以火辣魅力成為炙手可熱嘅性感女神。

Profile

出生地：烏克蘭

身高：167cm

三圍：35F-24-36

擁有迷人身材嘅Niemira，無論係着衫定全裸拍攝寫真，嗰種火辣魅力都能成功吸引男士嘅目光，而成為人氣成人網紅嘅佢，更係頻頻推出誘人寫真集，吸金力超勁呀！