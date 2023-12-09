五月天首到德國柏林開唱　主音阿信鞠躬：對不起

台灣天團五月天捲入假唱風波。早於12月1日，他們已到了德國柏林開演唱會，是他們成軍24年首次到當地開演唱會。演唱會期間，主音阿信就問台下的歌迷知不知道為甚麽這麽多年他們都沒有來柏林？他指有次他公司同事跟他說：「阿信，你不是有Instagram嗎？你去後台看看。我問甚麽後台？他叫我點進去這邊這邊這邊，就可在後台見到全世界每一個城市，在那裏有多少粉絲，我一看才知道，倒數第3名是雷克雅未克，第2名是布宜諾斯艾利斯，第1名就是…」

阿信未說完，台下粉絲已幫他答說是柏林。阿信說可能就是因五月天沒有來這裏，所以粉絲才如此的少，並問：「現在是怪我們囉？怪五月天嗎？」下面粉就笑着大呼：「是！」於是阿信就鞠躬向他們說「對不起。」他叫粉絲不要怪他們，往後五月天會多點去當地。

另外，對於五月天陷入假唱風波，內地相關單位已將演唱會原始影片、音檔提交給上海市文旅局執法總隊，但有內地媒體指出判斷標準難定，可能最終不會有答案。同時，亦有內地媒體指出，音樂圈相關人士認為假唱一直是常有的問題，重點是觀眾願不願意耳朵被騙，也許大部分的歌迷根本不在乎偶像是真唱還是假唱，對他們來說已並不重要。