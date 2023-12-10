【是日通勝】

農曆十月廿八

癸卯年 甲子月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開市、動土

忌：祭祀、開渠、祈福

幸運方向：坐南向北

幸運數字：21、24、40

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運不濟，宜收拾心情，專注事業發展。

金牛座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

雙子座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

巨蟹座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

獅子座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

處女座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

天秤座：多做好事冇蝕底，你的善心可帶來好運氣！

天蠍座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

人馬座：別讓自己變得自私自利，否則好運會溜走。

山羊座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

水瓶座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

雙魚座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 冇煩惱

（跌）猴 人緣差

鼠：人際溝通欠佳，易把簡單事情複雜化。

牛：疑心重易觸怒伴侶，感情生活現暗湧。

虎：人緣運不錯，出席社交活動會有得着。

兔：朋友向你求助勿拒絕，好人會有好報！

龍：得財有難度，不宜投資，消費要理性。

蛇：心情跌落低谷，一遇到困難就想放棄。

馬：鴻運當頭，信心倍增，做事得心應手。

羊：桃花旺，有暗戀對象者不妨趁機表白。

猴：是日沖煞，與人相處易出現誤會糾紛。

雞：有不少事情需要親自處理，身心俱疲。

狗：偏財旺，但謹記長賭必輸，不可沉迷！

豬：獲貴人支持，遇到麻煩不愁冇人幫忙。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

陰氣重的房子有何特徵？

陰氣重的房子潮濕、有絲絲寒意，溫度比周圍環境陰冷，且給人壓抑、焦慮、抑鬱、害怕等負面感覺。居住久了容易精神狀態不佳，喜怒無常，沒精打采，甚至身體抵抗力變弱。以下一起看看陰氣重的房子有甚麼特徵吧！

1.背陽房

背陽屋是指背向陽光，顧名思義是房子無法直接受到陽光照射，以致屋內溫度較低，陰涼且易潮濕。從風水角度來說，背陽屋採光不佳，宅內光線昏暗，加上陽光不足會導致陰氣積聚，久而久之容易對居住者的運勢帶來諸多不利影響。

2.長形房

中國傳統文化認為天圓地方，好的房子格局以方方正正為佳。長方形房子不論如何配置，靠中的部分總是比較封閉，不見陽光，這樣的格局容易藏積陰氣，影響居住者的健康運。

3.宅內鏡子太多

在風水學上，鏡子屬陰，是一種能量聚集之物，能夠反射和擴散周圍的氣場，所以不能隨意擺放。家宅內鏡子太多，容易導致宅內陰氣過重，或把一些怨氣的磁場攝入鏡子裏，導致居住者情緒不穩，脾氣變得暴躁，心態漸漸失衡。

如何化解？

宅內陰氣較重，建議可擺放一盞24小時常開的長明燈，並且定期清理家中雜物，保持整潔，自然有助提升宅內陽氣。