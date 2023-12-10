丁子朗渴望成團夜演出　惡補舞藝搵miss A幫拖

藝人丁子朗（丁丁）最近參加選秀節目，他自謙實力難以對他人構成威脅，故此是友誼練習生擔當。他感激前輩黃宗澤於賽前動用強勁人脈，讓已解散的韓國女團miss A成員孟佳助他備戰，望能在成團夜舞台演出，令患有認知障礙症的嫲嫲留下美好回憶。

丁子朗7年前參加香港先生入行，最近還加入《亞洲超星團》，本身對唱歌跳舞零基礎的他自嘲參賽不單嚇了全港市民一跳，連公司也作阻撓，而當時跟他一齊拍戲的前輩黃宗澤（Bosco）對他說：「趁青春去試吓，試完唔啱返嚟拍戲啦！」於是丁丁決定放手一搏，他特別感謝Bosco：「佢知道我嘅決心，由勸退變成鼓勵，我話想喺參加前學跳舞，佢就動用佢嘅人脈，幫我聯絡miss A成員孟佳，安排佢喺當地嘅舞房同老師教我跳舞。」問到緋聞女友郭柏妍如何鼓勵她？他說：「好多朋友都好支持，雖然覺得我嘅決定好奇怪，但都係鼓勵我去追夢。」

有意轉型做歌手

丁丁透露在上海邊訓練邊考核一個月，由100個人淘汰剩65人，才有機會在節目中露面，壓力很大：「頭幾日都緊張到失眠，試過跳極都跳唔到，好想喊。」講到目標，丁丁坦言最初只想成為65人之一，現在則渴望現身成團夜舞台：「我嫲嫲有少少認知障礙症，佢唔係好記得我，但佢認得電視上嘅我，佢仲停留7年前我參加港男，佢好自豪，所以我想成團夜畀佢見到我，成為佢嘅驕傲。」他自言就算最終未能成團亦無悔：「係畢生難忘嘅經驗，係我人生第一次參加選秀，亦係最後一次。」他又開心透過節目結識到五湖四海的好友：「可能因為對佢哋唔係威脅，同好多人變成好朋友，我係友誼練習生。」至於是否想由演員轉型做歌手？丁丁坦言若觀眾接受，則會朝這個方向發展：「依家我繼續有搵老師學唱歌跳舞，希望可以成為跳唱歌手挑戰自己，不過暫時我嘅造詣未夠，我會努力學習。」