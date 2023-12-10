被譚偉權又拖又攬 　龔柯允當場嚇親

離開娘家無綫的譚偉權（Gary）獲趙希洛支持外，在另一次分享會中，有「翻版謝安琪」之稱的馬來西亞歌手龔柯允（Karen）捧場，兩人更即場做對手戲，Gary和她又攬又拖手，舉止親密，但原來兩人不太熟悉。

Gary接受訪問時表示：「做示範表演嘅時，我好大膽咁請佢出嚟做我對手，雖最開頭佢真係有少少畀我嚇親，但係佢整體表現好淡定，佢本身唱歌都好好聽，好有潛質做一個音樂劇演員。」他最開心是除聽見Karen有意報讀她的課程「大師班」外，亦是慕名而來：「佢原來係喺網上知道我有個分享會，所以自己報名嚟，我好surprise，希望有機會將來大家可以合作，好多謝佢出席我嘅分享會。」

ary連續兩星期的Act the Song 音樂劇旅程分享會已圓滿結束，感激另一個娘家香港話劇團及香港話劇團戲劇學校齊籌備今次活動，又謂每次活動完後，觀眾都會留言分享感受，他說：「佢哋都話經過呢兩次嘅分享會，令佢哋認識到更加多香港音樂劇嘅知識，從而令佢哋將來更容易投入去欣賞音樂劇，亦有志成為音樂劇演員嘅朋友們，聽完我從演員角度出發嘅心得分享之後，更加明白點樣成為一個音樂劇演員。」

另外，Gary又宣布喜訊指將聯同應智越、黃筠兒齊公演《傳承‧永恆傳奇《梅艷芳》音樂劇》，望透過今次演出悼念一代天后阿梅，他說：「今次搞呢個music gathering都遇到好多問題要解決，希望梅姐會保佑我哋啦。」