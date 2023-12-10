兩套新作同期面世　譚俊彥難忘騷肌場口

視帝譚俊彥(Shaun)忙於深圳拍攝無綫新劇《企業強人》，雖然甚少在港露面，但近日卻一連有兩套不用風格的新作面世，分別是台慶劇《新聞女王》及英皇電影《爆裂點》，身在內地的Shaun接受東網訪時，表示《新》要感謝拍檔佘詩曼，他說：「合作得非常愉快，做到『女王』身邊嘅男人亦都係一個成就。」

而《爆》片則感謝導演給予機會他擔當重要角色，雖然拍攝過程要應付很多動作場面，但自言非常享受：「今次嘅拍攝過程，除咗第一次同張家輝合作之外，仲見番好多老朋友，好似陳偉霆、黃又南，有一種以前細個都係差唔多時間出道，到依家大家都大個仔嘅感覺。今次亦好幸運可以同家輝哥做到對手，喺現場無論同佢研究劇本，定係睇住佢點樣投入角色，都係一個好難得嘅經驗。」

身形弗爆的他，於片中亦有騷肌場口，Shaun笑言也有為此控制體形：「有一場戲用咗12個鐘頭去畫一個好靚嘅紋身，雖然喺電影裏面只係用咗幾秒鐘，但係我哋都花咗12個鐘頭去畫，可想而知我哋嘅製作有幾認真，我最鍾意係我一個人要打十幾個人嘅一場戲，用咗大概4日時間拍攝，雖然返到去成身都係傷，但係出嚟嘅效果絕對係值得嘅。」