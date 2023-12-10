【心理測驗】你現在內心的真實渴望

再過多二十多天就踏入新的一年，2023年對你來說是渾渾噩噩的一年，還是充滿驚喜的一年？如果來年不想再重蹈覆轍，就要弄清楚你現在內心的渴望是甚麽。只有弄清方向，才能飛得更高更遠，快來試試小紅書Cole的心靈療愈空間的心裏測試吧！

【問題】請想像眼前這片空間是最能讓你放心和感到舒適的角落，你打算進去休息一會，你會想先做甚麽事或最先注意到哪一個物件？

A.把燈打開

B.將一會有需要用的東西放在桌子上

C.修剪植物或者給他澆水

D.擼貓或者伺候貓主子

E.選擇放鬆地坐在椅子上

【答案分析】

A.你渴望過上坦然、自由放鬆的人生，按照自己的心願行動，不受任何限制。然而，你擔心別人會發現你缺乏內涵、外貌不好，或者有一些隱藏的秘密。只要感受到別人審視的目光，你就會自動地調整自己、保持保守，隱藏自己的光芒和獨特之處。若要讓此渴望城鎮，你得先自愛、接受自己，才不會怕被人排斥，才能敞開自我。

B.你渴望擁有高人氣，成為引人注目的話題人物，或者是一個有存在感、有面子的人，以免被別人忽視。然而，外界的虛名往往只是表面的光鮮，當你購買名牌、接受新職位、進入新關係之前，需要先搞清楚它們是否真正符合你的需求。請你關注自己內在的成長和真實的滿足感，而不是僅僅追逐外在的虛榮和表面的光環。

C.你渴望着無私的愛、忠誠的愛和可信賴的友誼。你希望在困難時有人支持、保護你，幫助你擺脫困境，突破難關。因為你喜歡善待他人，不惜花單獨面對困境，或者出於對現狀和整體大局的考慮而變得順從甚至認命。當前的你是否老師在扮演好人，卻忽略了自己的感受呢？請你關注自己的感受和需求。不要讓自己的善良和顧全大局成為壓抑自己的原因。

D.你渴望付出的努力能得到相應的回報，儘管憑著過去的經驗，你知道自己有能力能夠完成，但務必小心不要陷入自滿的狀態。不要讓過去的成就使你滿足而停滯不前，要保持對新挑戰的渴望和激情。保持學習和成長的心態，不斷提升自己的技能和知識，以應對未來的變化和機遇。

E.你渴望擁有財務自由和富足的生活，並與金錢建立良好的關係。對你來說，錢包的厚度代表個人力量的強弱，所以你擔心金錢流動的問題。首先，要明確金錢並非唯一衡量個人價值和成功的標準。儘管財富對於實現某些目標和享受生活的方面至關重要，但它並不能完全定義你的價值和幸福感。