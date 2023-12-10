【營事檔案】米紙版香蕉煎餅

每次到泰國旅遊，都少不免當地的特色小食，而傳統的香蕉煎餅是以像印度薄餅的酥皮，包上香蕉片及蛋液，以油煎而成，面上會加上榛子朱古力醬及煉奶。在家中自製的時候當然可以利用冷凍的印度薄餅，但相對油分偏高。今次轉用了米紙作為外層餅皮，米紙的薄脆口感和香蕉的甜軟組合，都十分出色。

香蕉高鉀高纖

香蕉是一種營養豐富的水果，含有多種營養價值。其中一種主要的營養素是鉀，鉀質有助於維持神經和肌肉的正常功能，同時還有助於平衡體液和控制血壓。此外，香蕉也含有膳食纖維和維生素C，對於促進腸道健康和提高免疫力都有益處。香蕉更是少數會加熱食用的水果，除了香蕉煎餅外，更有香蕉蛋糕、拔絲香蕉和香蕉奶昔等食法。

米紙成分簡單

米紙是一種以米粉為原料製成的，常用於亞洲料理中作為裹食材或製作米紙卷。最主要提供的營養是碳水化合物，因成分簡單，只有米粉、木薯粉、水及鹽製成，因此含有豐富的碳水化合物，是提供能量的重要來源。然而，米紙本身沒有太多其他微量營養素，因此不能單獨依賴米紙來獲取全面的營養。

米紙版香蕉煎餅

材料：

米紙 2張

香蕉 1隻

蛋 1隻

調味料：

煉奶 適量

朱古力醬 適量

做法：

1) 香蕉切薄片，打入雞蛋小心拌勻

2) 鑊中加油，米紙浸水10秒後放入鑊中

3) 加入香蕉雞蛋液，將米紙四角向入摺起

4) 中小火慢煎2分鐘，反轉再煎2分鐘

5) 盛起切9件，抹上朱古力醬及淋上煉奶，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。