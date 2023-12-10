【營事檔案】米紙版香蕉煎餅
2023年12月10日 12:00
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每次到泰國旅遊，都少不免當地的特色小食，而傳統的香蕉煎餅是以像印度薄餅的酥皮，包上香蕉片及蛋液，以油煎而成，面上會加上榛子朱古力醬及煉奶。在家中自製的時候當然可以利用冷凍的印度薄餅，但相對油分偏高。今次轉用了米紙作為外層餅皮，米紙的薄脆口感和香蕉的甜軟組合，都十分出色。
香蕉高鉀高纖
香蕉是一種營養豐富的水果，含有多種營養價值。其中一種主要的營養素是鉀，鉀質有助於維持神經和肌肉的正常功能，同時還有助於平衡體液和控制血壓。此外，香蕉也含有膳食纖維和維生素C，對於促進腸道健康和提高免疫力都有益處。香蕉更是少數會加熱食用的水果，除了香蕉煎餅外，更有香蕉蛋糕、拔絲香蕉和香蕉奶昔等食法。
米紙成分簡單
米紙是一種以米粉為原料製成的，常用於亞洲料理中作為裹食材或製作米紙卷。最主要提供的營養是碳水化合物，因成分簡單，只有米粉、木薯粉、水及鹽製成，因此含有豐富的碳水化合物，是提供能量的重要來源。然而，米紙本身沒有太多其他微量營養素，因此不能單獨依賴米紙來獲取全面的營養。
米紙版香蕉煎餅
材料：
米紙 2張
香蕉 1隻
蛋 1隻
調味料：
煉奶 適量
朱古力醬 適量
做法：
1) 香蕉切薄片，打入雞蛋小心拌勻
2) 鑊中加油，米紙浸水10秒後放入鑊中
3) 加入香蕉雞蛋液，將米紙四角向入摺起
4) 中小火慢煎2分鐘，反轉再煎2分鐘
5) 盛起切9件，抹上朱古力醬及淋上煉奶，完成
胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)
「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。