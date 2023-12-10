太史五蛇羹：以蛇湯做基底，再加金華火腿、老雞和上湯熬煮，配料有五蛇肉、陳皮、花膠絲和冬筍絲等，慢慢煲煮至湯汁濃稠，吃時加點菊花、檸檬葉和薄脆等，味道香濃。（胡振文攝）

有說「冬至大過年」，一家人最緊要齊齊整整食餐飯，家中有老有幼的多選擇中菜，今年不少餐廳推出主題菜單，更有餐廳推出全新的時令冬日菜式，大家可以選擇在私密空間歎高級時令菜餚，又或到星級中菜廳享用當季滋補暖身美食都一樣冇問題，讓大家食得高高興興。

中式廚師發辦

中菜講究不時不食，想吃最時令的菜式，就要識得選擇食材。中環新開的高級中式私房菜鴨巴甸公館，餐廳劃分成幾間不同大小的房間，讓客人在獨立空間下用餐，夠晒私隱度高。每間房旳裝修復古典雅，紅木家具配花紋牆紙、各式古董、畫作和水晶燈等，中西合璧，猶如置身在古老大宅內，相當有氣氛。行政總廚鍾嘉郁師傅會按每日供應的食材來設計菜式，標榜是中式廚師發辦，無特定菜單，讓客人有獨特的私房餐飲體驗。

來到冬日，師傅特別設計了多款滋補菜式，暖身暖胃的太史五蛇羹，先用飯鏟頭、金腳帶、過樹榕、三索線和白花蛇的五蛇熬出蛇湯，之後再加上湯和金華火腿等熬煮，湯清味濃，最後加蛇肉、陳皮和花膠絲等燴成羹。和傳統加芡汁埋芡略有不同，這裏的蛇羹不加芡汁，會慢慢熬煮至濃稠，質感更綿密。吃時配菊花和檸檬葉等，入口清香、層次複雜。含豐富膠質的山瑞裙邊，一向是滋補的食材，將之切條和黑皮雞樅菌加油雞樅菌醬爆炒，油潤又有菌香。另一道經典的太史戈渣，為顧及大部分客人口味，以蟹肉代替雞子，香鮮軟綿。

講到冬日美食，一鍋雙冬羊腩煲最受歡迎，蒙古黑草羊腩用上湯和藥材熬煮3至4小時，之後加其他配料再熬半日，羊肉輕蘸腐乳享用，軟腍入味。必吃的臘味煲仔飯，特別選用深水埗老字號品牌的臘味，富油分而無油溢味，米飯淋點煲仔飯豉油拌勻吃，頓時滿嘴油香好滿足。

季節星級之選

灣仔五星級酒店香港瑞吉酒店米芝蓮一星中菜廳潤主廚洪志光師傅選擇多款應季當造食材，為客人打造冬日星級美饌。洪師傅指有些食材四季都供應，但部分會於冬日更加好吃，如夏天鱔魚食欲不高，身形較瘦，但來到冬日會變得豐腴。又如因應冬季天氣乾燥，臘味口感更加乾爽，味道更濃郁。蔬菜的話會首選冬日變得特別滑順綿密的芋頭和季節特有的栗子入饌，令菜式更添美味。

香辣香口的菜式一向受年輕人歡迎，麻辣菜更是開胃。平常選購的急凍牛尾，多已經事先去皮，但師傅設計的一道麻辣鮮牛尾，特別保留牛尾的外皮，再加番茄煲煮，番茄的酸香和麻辣的氣息互相平衡，牛皮亦加添口感。滷水、白滷水和蔬菜水混合，用來醃製15至16日大的雛鴿，經風乾、上皮再生炸，由於滷水加入蔬菜水，能令乳鴿肉更鮮甜，提升味道。平常吃臘味，最多是用來整煲仔飯或炒菜，師傅將之加蝦膠拌勻，釀在多士盒內油炸，再配荔芋蓉醬汁享用，香口無比。

除了創作佳餚，洪師傅也會在傳統菜式上略作改良，如坊間製作蛇羹時，大部分會先行蒸煮再拆絲，師傅則預先醃好蛇絲，烹煮前汆水，和花膠絲、雞肉絲和蔬菜絲等加蛇湯燴煮，令蛇肉口感更佳。另一道荷香鮮當歸花雕蒸甲魚，特別選用帶點甜味的鮮當歸配濃烈的甲魚，食材放在荷葉上蒸煮，上桌前噴酒加強香氣，滋味補身，相信長輩必定滿意。