徐若瑄驚傳已簽字離婚　與有米老公結束9年婚姻

台灣女星徐若瑄近日突然驚傳離婚，有消息指她上月已與新加坡富商老公李雲峰簽字，結束9年婚姻，有指因徐若瑄在台灣工作順利不願回新加坡生活，老公又要打理生意不願到台灣，兩公婆長期分隔兩地聚少離多兼個性不合，加上早前徐若瑄早前捲王力宏婚變風波，令2人早有離婚念頭，終決定分手收場，而兒子則繼續留在新加坡求學。其實離婚早有迹可尋，她日前曾在社交網發文，指：「I'm not happy now.（我現在不快樂）」似乎暗示為離婚一事感難過。

徐若瑄2013年因拍攝電影《72小時莎到你》而認識了投資者李雲峰，2人一拍即合翌年即閃婚，之後李雲峰傳出財困欠債，有指徐若瑄復出全因為老公還債，幾近辛苦終捱過低潮。2020年疫情爆發，徐若瑄回台工作後一直未能返回新加坡，亦是婚後首度長時間與老公分開，翌年王力宏被李靚蕾指控出軌，徐若瑄更突被指做「小三」，當時她連發3篇聲明強調沒有介入對方的婚姻，老公亦發表護妻宣言力撐：「我不會再讓任何人傷害她」，及後徐若瑄透露：「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，並重新出發開演唱會，生活重回正軌，豈料最終婚姻仍疑出現問題。

而在王力宏爆離婚風波時，曾有塔羅師艾菲爾在節目《命運好好玩》批徐若瑄可能會在3年內離婚：「因為她的婚姻運的部份已經受到波及，婚姻安全沒有辦法安全過關，有可能在3年內會有離婚的問題。」如今或成神預言。