菊梓喬否認離開無綫　唔怕被樂壇新人搶資源

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）今日（10日）負傷扶拐杖出席活動，不時需要人在旁攙扶移動。她自言受傷後第二日就開始復工：「我已經開咗3場音樂會，拍咗廣告同埋商演。（完全冇得休息？）冇呀，佢哋話又唔係傷到臉同把聲，不過啲音樂會我都係坐喺度唱。（係咪有猛男抬你上落？）係，我演唱會啲Band ，成對樂隊。（唔驚吳卓羲呷醋？）關佢咩事，同埋都唔想休息，嚟緊都仲有廣告音樂會要做，如果你今次唔做人哋就唔搵你。」指自己是有天在家收拾東西攀爬時，不小心踩空摔倒，到醫院檢查時，發現腳背骨裂了，形容當時整個背部都瘀成紫黑色，腳則腫得像雞蛋一樣大。

談到外界一直傳Hana離開無綫的消息，她澄清並無此事：「究竟係邊個講㗎，我成日覺得好好笑，都唔係我又唔係我經理人，究竟邊個講，我依家仲係無綫未完約。（咁你有冇諗過離開？）冇諗過，依個要交畀經理公司佢哋溝通吓，因為我唔係一個人。」問到匆忙開工是不是怕被樂壇新人搶資源？她說：「咁又唔係，佢哋同我參加嘅又唔係同一個比賽，而且資源係你就係你。」指明年會與無綫正式完約，新年前就會正式公布去向。