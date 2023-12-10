Let's Paryt！輕鬆煮意食大餐

話咁快又到冬至及聖誕，三五知己歡聚離不開飲飲食食，在家都可以簡單吃到豐盛又甜美的味道，矜貴又得、經濟實惠又得，鋸扒、意粉、餃子等都可以輕鬆搞掂，仲有甜美雪糕選擇，Let's Paryt！

法式扒滋味

想三五知己食好啲，⽜扒屋優質食材專⾨店於佳節推出特色的法式廚神禮盒（Oui Chef Gift Box），以LS 12年級別⿂⼦醬和特⾊YELO調味⽜油，配上澳洲Black Opal MB6-7和⽜⾁眼扒、新⻄蘭Kiwi Lamb法式⽺架或⻄班牙Betalle無激素⿊⽑豬豬鞍架，隨盒更附上烹調教學，跟住做，Step by Step，話咁易煮出應節⼤餐！禮盒內除了有LS 12年級別的Amur Beluga Caviar達⽒鰉⿂⿂⼦醬外，還附上專⽤的⿂⼦醬開罐匙和珍珠⾙⺟匙，有助品嘗到魚子的最佳滋味。套餐禮盒以黑色燙金設計，別具奢華感，自煮又得，送禮亦得！

叮叮輕煎就食得

想簡單輕便來一餐多國滋味的話，日清冷凍系列最近就推出全新的「即食料理」的「日清韓式」系列及濃厚日式風味的「日清烏冬」系列，還有全新的日清餃子和横浜中華街風味點心應該是不錯之選。日清韓式新系列以「冷凍韓式三重芝士扁意粉」打頭陣，將經典的韓式辣醬加入濃厚真芝士烹調而成，隨包附送原片芝士，放在扁意粉面加熱，半融芝士豐富「芝」味層次。而全新烏冬即食料理則有冷凍天婦羅烏冬及冷凍腐皮烏冬兩款選擇，配上經典的鰹魚湯及配料，以及隨包附上的七味粉，將地道和風滋味呈現眼前！點心方面有野菜餃子、黑胡椒風味煎餃子和麻辣風味煎餃子，簡單煎煮即成香口惹味的佐酒佳餚，與友人暢飲一流。

繽紛雪糕火鍋

食完鹹食總想來點甜，Häagen-Dazs早前推出全新的「The Party Duo」脆軟雙享外賣雪糕火鍋，香滑細膩的迷你雪糕球配以香濃朱古力醬及4款全新香脆配料組合，包括朱古力碎、焗杏仁碎、薄脆脆片及脆焦糖粒，還有全新配色的「香檳銅」馬賽克火鍋爐，派對氣氛一流！於即日至12月12日以指定信用卡選購「The Party Duo」外賣雪糕火鍋可享9折優惠。此外，品牌專門店六推出冬日限定Menu，帶來Nutty Wonderland堅果盛宴期間限定甜品，以開心果雪糕和栗子撻雪糕兩款新口味為主調，帶來清香幼滑的「開心果紅桑子雪糕特飲」、果香鮮甜的「雪糕果漾吐司」、豐富口感的「雪糕蕨餅甜品杯」及其他限定雪糕特飲。另外還有與迪士尼聯乘推出的外賣雪糕火鍋，三個角色的立體造型火鍋爐及火鍋叉童心滿滿，於即日至12月12日更推限時88折的奇妙派對禮遇。

識變身的甜筒

本地雪糕品牌雀巢DRUMSTICK今個聖誕有新搞作，推出全新節日限定包裝的「冬日小屋」，口味包括朱古力、雲呢拿、香芋味和杧果味的多件裝，大家可以邊歎甜筒邊動手，將多件裝甜筒紙製包裝盒變裝，賦予包裝盒第二次生命成溫馨家居聖誕小擺設！除可以與一眾親友細味經典的甜筒之外，更支持可持續發展，亦可以與親友動動手，將不同口味、不同設計的紙盒變成色彩繽紛並加入光暈的璀璨擺設。限定包裝盒頂部更隱藏了小驚喜，4款紙製包裝上共有4款聖誕小火車車卡紙樣，撕下黏製出小火車後更可以繩串起來成為趣味小火車，與小屋組成冬日聖誕村，令這個佳節更添溫馨浪漫感覺。此外，由即日至12月21日期間砌出最長小火車，並於品牌官方IG參加遊戲，即有機會贏得NESPRESSO® VERTUO POP海洋藍咖啡機一部呢！