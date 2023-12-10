徐若瑄離婚︱緋聞男友個個天王級　成「男神收割機」始祖

台灣女星徐若瑄宣布與新加坡富商離婚，結束9年婚姻。其實徐若瑄入行以來一直緋聞多多，曾嗒過無數男星，她早在15歲組合「少女隊」入行時，就與當時得令的「小虎隊」成員吳奇隆邂逅兼熱戀，初吻更被對方奪走，惟拍拖兩年遭二人家長反對而分手。「少女隊」解散後，她隻身到日本發展，與日本當紅搖滾組合X JAPAN及LUNA SEA成員SUGIZO結緣，分手後又與另一日本組合「MALICE MIZER」第二代主音GACKT相遇，有指男方展開熱烈追求並成功打動芳心，可惜聚少離多分手收場，但她始終未有承認戀情。

及後，徐若瑄不時陷入三角戀疑雲，1989年有傳周星馳與莫文蔚分手後不久，便與徐若瑄低調相交3個月，但因因于文鳳的出現，令二人感情告一段落。2002年，徐若瑄在金曲獎與吳建豪結緣撻着，低調譜出姊弟戀，當時又有指女方與周杰倫因合作歌曲而傳出緋聞，雖然戀情未受影響，但最終關係亦只維持了3年。

2006年，徐若瑄與曹格推出合唱歌而傳出緋聞，2人更被影到在酒吧約會，惟事後女方表明「不再跟圈內人談戀愛」否認戀情。翌年，馮德倫與莫文蔚分手後，有指徐若瑄不時探班又曾被目擊同遊日本而傳出緋聞，她更出席男方在北京的首映禮當眾擁抱，被指公開戀情但最後亦無疾而終。2010年，她被拍得與細5年的毛巾太子爺賀錫敬行超市令戀情曝光，但有指男方家不接受她而令戀情告終。2012年，她因為吳克羣歌曲演出MV，胸貼胸跳舞而傳出緋聞，當時徐若瑄被翻陳年艷照，男方更主動護花，甚至有傳2人包場睇戲，但只堅稱是好朋友。2013年，台灣藝人宥勝現身徐若瑄與她家人的生日聚會上而傳出緋聞，之後更一同合作電影《72小時莎到你》，不過徐若瑄正正因該片認識到李雲峰，而步入婚姻。

不過最令人津津樂道的，相信絕對是捲入王力宏婚變風波，徐若瑄與王力宏為多年好友，曾於2006年及2010年兩度傳出緋聞，2021年更疑遭王力宏前妻李靚蕾影射做「小三」介入婚姻，令她三度發聲明自證清白，終獲李、王2人道歉。