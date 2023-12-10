鮮娛糧｜一代波霸葉子楣　57歲巨胸堅挺復出

在三級片盛行的90年代，香港第一波霸非葉子楣莫屬。雖然葉子楣一直堅持三點不露，但當年她在古裝情慾片中，跟徐錦江水桶中激戰，絕對可被奉為經典。不過自她跟富貴醫生男友拍拖後，早已淡出影圈，如今已57歲的她，最近激罕接受訪問，更透露不抗拒復出。她更不時出席各大晚宴，近日身穿露肩裝露面的她，巨胸依然澎湃，身材更比從前纖瘦。回看早前她公開露面的片段，其雙峰雖保持堅挺，但其手腳玉背都略見骨感，未知是否為復出積極纖體。希望她愛靚之餘，都要注意身體健康。

說到好身材，最近TVB的J2女神廖慧儀，都毫不吝嗇派福利。之前她在旅遊節目中，便以一招「巨峰夾咪」勁晒Big爆上圍，在收音咪「重力作用」之下，性感中空衣服更被拉低數厘米，視覺效果一流。

她在最新一輯旅行節目《唔滾唔知有料到》中，廖慧儀繼續大晒其35C上圍，「老是常出現」的低胸小背心，亦繼續大派用場！在最近流出的劇照中，她穿上一件Deep V碎花連身裙再烏身倒奶，4吋激長事業線一覽無遺，再一次「好波獻給你」；相比之前的「巨峰夾咪」，今次「胸」狠程度，可謂有過之而無不及。看得一眾網民紛紛表示必定會追看節目。其實廖慧儀也不時在社交網，大晒少布低胸水着相，吸引不少網民追蹤，難怪即使早前被雪藏，解凍後亦能火速彈起。